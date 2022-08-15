Рашисти будують фортифікаційні споруди в окупованому Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У окупованому Маріуполі Донецької області окупанти почали будувати фортифікаційні споруди, що простягаються у напрямку Мангушу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, інформує УНН.
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«Маріуполь. Разом з житловим кварталом міноборони росії, в напряму Мангушу, почало активну розбудову фортифікаційних споруд. Як ми і казали, спираючись на наші джерела - за 300-400 метрів від паркану «нового мікрорайону». Ця територія забудови відсутня на всіх розрекламованих планах «відновлення Маріуполя». Живий щит - типова тактика окупантів», - заявив він.
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Також чиновник попередив місцевих мешканців, які збираються заселятися у нові будинки, що в них немає підвалів чи бомбосховищ в пішому доступі.
«Проте розтрощений Маріуполь у вікні з одного боку, захисні споруди російської армії через посадку з іншого. Спірне сусідство», - підсумував Андрющенко.
Доповнення
За тиждень у Маріуполі зареєстровано 14 нових випадків гострої кишкової інфекції. Протягом цього часу в місті померло 178 людей.