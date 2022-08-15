Рашисты строят фортификационные сооружения в оккупированном Мариуполе

Цитата

«Мариуполь. Вместе с жилым кварталом минобороны россии, в направлении Мангуша, начало активное развитие фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники – в 300-400 метрах от забора «нового микрорайона». Эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах «восстановления Мариуполя». Живой щит – типичная тактика оккупантов», – заявил он.

Детали

Также чиновник предупредил местных жителей, которые собираются заселяться в новые дома, что в них нет подвалов или бомбоубежищ в пешей доступности.

«Однако разбитый Мариуполь в окне с одной стороны, защитные сооружения российской армии из-за посадки с другой. Спорное соседство», - подытожил Андрющенко.

Дополнение

За неделю в Мариуполе зарегистрировано 14 новых случаев острой кишечной инфекции. За это время в городе умерло 178 человек.