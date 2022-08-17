Оккупанты решили "легализовать" украденные у мариупольцев автомобили

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«Теперь в городе разрешено поставить «на особый учет» машины, на которые из-за войны потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы. Таким образом, оккупанты, коллаборанты и их благосклонные теперь могут присвоить, а на самом деле просто украсть себе любой автомобиль уехавших мариупольцев. Этакая легальная схема, которая развязывает руки для наживы. Бонусы ощутят те, кто в доле», - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

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В конце мая из "Азовстали" вышли защитники Мариуполя. Оккупанты устанавливают в городе свои "порядки". Коммунальные услуги восстановить не в состоянии, погибших людей не вытаскивали из-под завалов, просто снося дома.

Также, к примеру, российские оккупанты запретили учителям уезжать из города. Что касается медицины, то, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в местных больницах больные в ожидании медицинской помощи лежат прямо в коридорах.