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Оккупанты решили "легализовать" украденные у мариупольцев автомобили

Киев • УНН

 • 95529 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе Донецкой области российские захватчики решили "легализовать" украденные у мариупольцев автомобили. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Оккупанты решили "легализовать" украденные у мариупольцев автомобили

Цитата

«Теперь в городе разрешено поставить «на особый учет» машины, на которые из-за войны потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы. Таким образом, оккупанты, коллаборанты и их благосклонные теперь могут присвоить, а на самом деле просто украсть себе любой автомобиль уехавших мариупольцев. Этакая легальная схема, которая развязывает руки для наживы. Бонусы ощутят те, кто в доле», - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Дополнение

В конце мая из "Азовстали" вышли защитники Мариуполя. Оккупанты устанавливают в городе свои "порядки". Коммунальные услуги восстановить не в состоянии, погибших людей не вытаскивали из-под завалов, просто снося дома.

Также, к примеру, российские оккупанты запретили учителям уезжать из города. Что касается медицины, то, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в местных больницах больные в ожидании медицинской помощи лежат прямо в коридорах.

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