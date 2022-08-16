"Хворі лежать в коридорах, на 30 пацієнтів лише один лікар": радник мера показав рівень "медицини" в окупованому Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області в місцевих лікарнях хворі в очікуванні медичної допомоги лежать просто в коридорах. Про це наголосив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.
Цитата
«Об’єктивна реальність на прикладі лікарні №2 (основної лікарні Маріуполя): станом на понеділок всього 340 пацієнтів на стаціонарі. З них в коридорі розміщено 67 пацієнтів, або 19,7 %. Тобто, кожен п’ятий пацієнт розміщується в коридорі (в лікарні швидкої допомоги ситуація ще гірша)», - заявив він.
Деталі
Також, за його інформацією, пацієнтів обслуговують 11 лікарів, які приїхали з росії. Так, один лікар на 30 пацієнтів без урахування амбулаторного лікування.
Андрющенко додав, що в місті важка ситуація з постачанням інсуліну.
Доповнення
Російські окупанти заборонили вчителям виїжджати з Маріуполя. Радник мера зазначив, що стають масовими факти "переконання" освітян виходити на роботу за допомогою побиття.