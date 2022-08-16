"Больные лежат в коридорах, на 30 пациентов только один врач": советник мэра показал уровень "медицины" в оккупированном Мариуполе

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«Объективная реальность на примере больницы №2 (основной больницы Мариуполя): по состоянию на понедельник всего 340 пациентов на стационаре. Из них в коридоре размещено 67 пациентов или 19,7%. То есть, каждый пятый пациент размещается в коридоре (в больнице скорой помощи ситуация еще хуже)», - заявил он.

Детали

Также, по его информации, пациентов обслуживают 11 врачей, приехавших из россии. Так, один врач на 30 пациентов без учета амбулаторного лечения.

Андрющенко добавил, что в городе тяжелая ситуация с поставкой инсулина.

Дополнение

Российские оккупанты запретили учителям уезжать из Мариуполя. Советник мэра отметил, что становятся массовыми факты "убеждения" педагогов выходить на работу посредством избиения.