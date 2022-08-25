Эксперты ISW предполагают, что новые добровольческие отряды рф могут иметь размер усиленных рот

Детали

ISW отмечает, что такие специальные формирования не описываются как батальонно-тактические группы и, кажется, не структурированы как БТГ.

"Непонятно, как они будут использоваться на поле боя, если не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ", – говорят в Институте.

Как отмечается, эти "батальоны" не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонно-тактических групп, ворвавшихся в Украину 24 февраля.

"После ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянского полка" в москве вербовку прикрыли, вероятно, чтобы избежать критики", – добавляют эксперты.

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