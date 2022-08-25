Эксперты ISW предполагают, что новые добровольческие отряды рф могут иметь размер усиленных рот
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Институт изучения войны (ISW) пишет, что в рф продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины, вероятнее всего, большинство "батальонов" будут иметь размер усиленных рот, передает УНН.
Детали
ISW отмечает, что такие специальные формирования не описываются как батальонно-тактические группы и, кажется, не структурированы как БТГ.
"Непонятно, как они будут использоваться на поле боя, если не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ", – говорят в Институте.
Как отмечается, эти "батальоны" не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонно-тактических групп, ворвавшихся в Украину 24 февраля.
"После ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянского полка" в москве вербовку прикрыли, вероятно, чтобы избежать критики", – добавляют эксперты.
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