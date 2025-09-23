Експерт спростував позицію ЦПК по справі Магамедрасулова: чітко прослідковується дагестанський слід

$41.380.13
Ексклюзив
12:09 • 4180 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 6210 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 29508 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 28118 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 30303 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 45486 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46803 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43551 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68104 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69935 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FT
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 4172 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Данія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

Експерт спростував позицію ЦПК по справі Магамедрасулова: чітко прослідковується дагестанський слід

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Політичний експерт Олег Постернак спростував позицію ЦПК у справі топ-посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова, вказуючи на численні докази продажу коноплі до Дагестану.

Експерт спростував позицію ЦПК по справі Магамедрасулова: чітко прослідковується дагестанський слід

Центр протидії корупції Віталія Шабуніна не помічає очевидних фактів у справі топ-посадовцяНАБУ Руслана Магамедрасулова та будь-що намагаються врятувати його від правосуддя. Тож, як пише політичний експерт Олег Постернак, ЦПК слід негайно перейменувати у "Центр відбілювання корупції".

"Купа доказів, але ЦПК їх вперто не помічає. Знову запустили стару тезу, що нібито на плівках Магамедрасулова розмови про Узбекистан, а не Дагестан. А потім ще й витягли якогось "свідка" Мамешева, який клянеться, що "Руслан – не винуватий". При цьому забули сказати, що якщо це дійсно "свідок", то він по суті, є спільником  Магамедрасулова. Адже тоді через нього він мав би шукати виходи на Дагестан", - пише Постернак.

На його думку, Мамешев – ключовий учасник злочину: "Тобто вірити йому – це все одно, що вірити Януковичу-молодшому, який розказує, що Віктор Федорович – нічого не крав, а жив на українську пенсію".

Олег Постернак звертає увагу на низку важливих фактів: 

1."Експертиза підтвердила, що Магамедрасулов по телефону говорить про відправлення коноплі саме у Дагестан.

2.Опубліковані документи конопляних державних програм рф, які діють, зокрема, у Дагестані.

3.Багатопереписок свідчить, щоМагамедрасулов особисто займався питання продажу коноплі в Дагестан.

4.Навіть ємейл, куди відправляли комерційну пропозицію – дагестанський (ООО "Агропрайм").

5.Магамедрасулов– дагестанець. Його батько – дагестанець.Мамешев– дагестанець. І за логікою ЦПК – усі вони продавали коноплю чомусь  в Узбекистан?До речі,перший заступниккерівника НАБУ Денис Гюльмагомедов також дагестанець за походженням".

"Але в ЦПК просто не помічають доказів, коли треба відбілювати когось зі своїх", - додає експерт.

Він закликає визначити, який чином можливий учасник конопляної схеми раптом став свідком у НАБУ. "Чи справді він свідок? І чому Бюро допитує його по справі, яку веде СБУ? А також, за наявними даними, охороняє і фактично – ховає від правосуддя", - зазначає Постернак.

Експерт поставив під сумнів наявність смс з погрозами, які нібито поступають Мамешеву: "Самі написали, самі опублікували, самі обурились. Нормальна pr-схема. Але не має нічого спільного з юриспруденцією. Усе це – звичайний тиск на суд перед черговим засіданням по справі".

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Узбекистан