Експерт спростував позицію ЦПК по справі Магамедрасулова: чітко прослідковується дагестанський слід

Центр протидії корупції Віталія Шабуніна не помічає очевидних фактів у справі топ-посадовцяНАБУ Руслана Магамедрасулова та будь-що намагаються врятувати його від правосуддя. Тож, як пише політичний експерт Олег Постернак, ЦПК слід негайно перейменувати у "Центр відбілювання корупції".

"Купа доказів, але ЦПК їх вперто не помічає. Знову запустили стару тезу, що нібито на плівках Магамедрасулова розмови про Узбекистан, а не Дагестан. А потім ще й витягли якогось "свідка" Мамешева, який клянеться, що "Руслан – не винуватий". При цьому забули сказати, що якщо це дійсно "свідок", то він по суті, є спільником Магамедрасулова. Адже тоді через нього він мав би шукати виходи на Дагестан", - пише Постернак.

На його думку, Мамешев – ключовий учасник злочину: "Тобто вірити йому – це все одно, що вірити Януковичу-молодшому, який розказує, що Віктор Федорович – нічого не крав, а жив на українську пенсію".

Олег Постернак звертає увагу на низку важливих фактів:

1."Експертиза підтвердила, що Магамедрасулов по телефону говорить про відправлення коноплі саме у Дагестан.

2.Опубліковані документи конопляних державних програм рф, які діють, зокрема, у Дагестані.

3.Багатопереписок свідчить, щоМагамедрасулов особисто займався питання продажу коноплі в Дагестан.

4.Навіть ємейл, куди відправляли комерційну пропозицію – дагестанський (ООО "Агропрайм").

5.Магамедрасулов– дагестанець. Його батько – дагестанець.Мамешев– дагестанець. І за логікою ЦПК – усі вони продавали коноплю чомусь в Узбекистан?До речі,перший заступниккерівника НАБУ Денис Гюльмагомедов також дагестанець за походженням".

"Але в ЦПК просто не помічають доказів, коли треба відбілювати когось зі своїх", - додає експерт.

Він закликає визначити, який чином можливий учасник конопляної схеми раптом став свідком у НАБУ. "Чи справді він свідок? І чому Бюро допитує його по справі, яку веде СБУ? А також, за наявними даними, охороняє і фактично – ховає від правосуддя", - зазначає Постернак.

Експерт поставив під сумнів наявність смс з погрозами, які нібито поступають Мамешеву: "Самі написали, самі опублікували, самі обурились. Нормальна pr-схема. Але не має нічого спільного з юриспруденцією. Усе це – звичайний тиск на суд перед черговим засіданням по справі".