Эксперт опроверг позицию ЦПК по делу Магамедрасулова: четко прослеживается дагестанский след

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
12:09 • 4164 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 6194 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 29497 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 28109 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 30296 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 45481 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 46799 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 43550 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 68101 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69933 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
50%
751мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 24208 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 20554 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 7900 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 11666 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 7524 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 4164 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 7712 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 20751 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 24397 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 29497 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Метте Фредериксен
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Эстония
Дания
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 1454 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 68929 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 32379 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 48048 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 99516 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
Х-47М2 "Кинжал"

Эксперт опроверг позицию ЦПК по делу Магамедрасулова: четко прослеживается дагестанский след

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Политический эксперт Олег Постернак опроверг позицию ЦПК по делу топ-чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова, указывая на многочисленные доказательства продажи конопли в Дагестан.

Эксперт опроверг позицию ЦПК по делу Магамедрасулова: четко прослеживается дагестанский след

Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина не замечает очевидных фактов по делу топ-чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова и всячески пытается спасти его от правосудия. Поэтому, как пишет политический эксперт Олег Постернак, ЦПК следует немедленно переименовать в "Центр отбеливания коррупции".

"Куча доказательств, но ЦПК их упорно не замечает. Снова запустили старый тезис, что якобы на пленках Магамедрасулова разговоры об Узбекистане, а не Дагестане. А потом еще и вытащили какого-то "свидетеля" Мамешева, который клянется, что "Руслан – не виноват". При этом забыли сказать, что если это действительно "свидетель", то он, по сути, является сообщником Магамедрасулова. Ведь тогда через него он должен был бы искать выходы на Дагестан", - пишет Постернак.

По его мнению, Мамешев – ключевой участник преступления: "То есть верить ему – это все равно, что верить Януковичу-младшему, который рассказывает, что Виктор Федорович – ничего не воровал, а жил на украинскую пенсию".

Олег Постернак обращает внимание на ряд важных фактов:

1. "Экспертиза подтвердила, что Магамедрасулов по телефону говорит об отправке конопли именно в Дагестан.

2. Опубликованы документы конопляных государственных программ РФ, которые действуют, в частности, в Дагестане.

3. Многочисленные переписки свидетельствуют, что Магамедрасулов лично занимался вопросом продажи конопли в Дагестан.

4. Даже имейл, куда отправляли коммерческое предложение – дагестанский (ООО "Агропрайм").

5. Магамедрасулов – дагестанец. Его отец – дагестанец. Мамешев – дагестанец. И по логике ЦПК – все они продавали коноплю почему-то в Узбекистан? Кстати, первый заместитель руководителя НАБУ Денис Гюльмагомедов также дагестанец по происхождению".

"Но в ЦПК просто не замечают доказательств, когда надо отбеливать кого-то из своих", - добавляет эксперт.

Он призывает определить, каким образом возможный участник конопляной схемы вдруг стал свидетелем в НАБУ. "Действительно ли он свидетель? И почему Бюро допрашивает его по делу, которое ведет СБУ? А также, по имеющимся данным, охраняет и фактически – прячет от правосудия", - отмечает Постернак.

Эксперт поставил под сомнение наличие смс с угрозами, которые якобы поступают Мамешеву: "Сами написали, сами опубликовали, сами возмутились. Нормальная pr-схема. Но не имеет ничего общего с юриспруденцией. Все это – обычное давление на суд перед очередным заседанием по делу".

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Узбекистан