Эксперт опроверг позицию ЦПК по делу Магамедрасулова: четко прослеживается дагестанский след

Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина не замечает очевидных фактов по делу топ-чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова и всячески пытается спасти его от правосудия. Поэтому, как пишет политический эксперт Олег Постернак, ЦПК следует немедленно переименовать в "Центр отбеливания коррупции".

"Куча доказательств, но ЦПК их упорно не замечает. Снова запустили старый тезис, что якобы на пленках Магамедрасулова разговоры об Узбекистане, а не Дагестане. А потом еще и вытащили какого-то "свидетеля" Мамешева, который клянется, что "Руслан – не виноват". При этом забыли сказать, что если это действительно "свидетель", то он, по сути, является сообщником Магамедрасулова. Ведь тогда через него он должен был бы искать выходы на Дагестан", - пишет Постернак.

По его мнению, Мамешев – ключевой участник преступления: "То есть верить ему – это все равно, что верить Януковичу-младшему, который рассказывает, что Виктор Федорович – ничего не воровал, а жил на украинскую пенсию".

Олег Постернак обращает внимание на ряд важных фактов:

1. "Экспертиза подтвердила, что Магамедрасулов по телефону говорит об отправке конопли именно в Дагестан.

2. Опубликованы документы конопляных государственных программ РФ, которые действуют, в частности, в Дагестане.

3. Многочисленные переписки свидетельствуют, что Магамедрасулов лично занимался вопросом продажи конопли в Дагестан.

4. Даже имейл, куда отправляли коммерческое предложение – дагестанский (ООО "Агропрайм").

5. Магамедрасулов – дагестанец. Его отец – дагестанец. Мамешев – дагестанец. И по логике ЦПК – все они продавали коноплю почему-то в Узбекистан? Кстати, первый заместитель руководителя НАБУ Денис Гюльмагомедов также дагестанец по происхождению".

"Но в ЦПК просто не замечают доказательств, когда надо отбеливать кого-то из своих", - добавляет эксперт.

Он призывает определить, каким образом возможный участник конопляной схемы вдруг стал свидетелем в НАБУ. "Действительно ли он свидетель? И почему Бюро допрашивает его по делу, которое ведет СБУ? А также, по имеющимся данным, охраняет и фактически – прячет от правосудия", - отмечает Постернак.

Эксперт поставил под сомнение наличие смс с угрозами, которые якобы поступают Мамешеву: "Сами написали, сами опубликовали, сами возмутились. Нормальная pr-схема. Но не имеет ничего общего с юриспруденцией. Все это – обычное давление на суд перед очередным заседанием по делу".