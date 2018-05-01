Експерт розповів, як українські заробітчани підтримують гривню

“На сьогодні валютний баланс на користь курсу гривні нам забезпечують наші заробітчани. Оскільки цей грошовий потік з року в рік приблизно однаковий, він коливається у межах близько 7,5 млрд доларів і 10 млрд доларів на рік. Цей потік більш-менш прогнозований, тому лише базуючись на цьому можна не лише забезпечувати стабільний курс гривні, а навіть її зміцнення”, — сказав експерт.

Як пояснив Новак, курс будь-якої грошової одинці формується лише від одного — валютний баланс, баланс відтоку і притоку валюти. Цей валютний баланс формується переважно двома потоками: перше — це співвідношення експорту та імпорту товарів, оскільки експорт приводить валюту в країну, а імпорт — виводить; друге — це безпосередні фінансові потоки валюти з країни і в країну. Зокрема, коли, країна отримує різні валютні транші від різних джерел (МВФ, ЄС, Світовий банк, ЄБРР) — це прямий фінансовий притік в країну. Коли ж наші бізнесмени виводять капітал через офшори — це прямий відтік валюти з країни.

За словами економіста, також є ще одне велике джерело притоку валюти в країну — це гроші заробітчан.

“На сьогодні у нас фактично завдяки грошам заробітчан тримається курс гривні. Тому, що наприклад, за підсумками минулого року, від українських заробітчан лише офіційними каналами до країни надійшло 9,3 млрд доларів. Крім того, гроші також передають в конвертах автобусами та поїздами. Для порівняння прямих іноземних інвестицій минулого року в Україну надійшло 2 млрд доларів, із яких 1,5 млрд — це гроші з офшорів наших бізнесменів, які частину виведеного капіталу повертають для забезпечення роботи своїх підприємств в Україні. Тобто реальних іноземних прямих інвестицій від неукраїнських компаній в Україну надійшло лише 500 млн доларів”, — звернув увагу спеціаліст.

Водночас, як додав Новак, нажаль, в Україні є одна проблема з формування курсу гривні і це не проблема валютного балансу, адже його підтримують заробітчани.

“Девальвація гривні відбувається тому, що саме таку політику обрало керівництво країни. Саме тому і в бюджеті запланована її подальша девальвація — на кінець року вказано курс 30,1 грн за долар. Це означає, що вони і далі планують штучно девальвувати гривню”, — пояснив економіст.

Він зауважив, що влада аргументує це тим, що девальвація гривні потрібна українським експортерам. Це їх підтримає, і вони витягнуть нашу економіку.

“Такий під хід є абсолютно не правильним. В підсумку, бачимо, що ця політика не допомагає ні експортерам, ні економіці. Але, нажаль, керівництво держави надалі сповідує такий підхід. Тому нам слід чекати, що через цей штучний план девальвації, який вони відверто вказали у головному фінансовому документі країни — Державному бюджеті, як мінімум, при діючому уряді, керівництві НБУ і Президентові, і надалі відбуватиметься повзуча девальвація гривні”, — резюмував Новак.

Нагадаємо, за словами економіста, випуск нових обігових монет номіналами 1 та 2 гривні свідчить про те, що українців готують до подальшої девальвації гривні.