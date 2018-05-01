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Эксперт рассказал, как украинские заробитчане поддерживают гривну

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. На сегодня валютный баланс в пользу курса гривны обеспечивают украинские заробитчане. Об этом в комментарии УНН сообщил экономист Андрей Новак.

Эксперт рассказал, как украинские заробитчане поддерживают гривну

“На сегодня валютный баланс в пользу курса гривны нам обеспечивают наши заробитчане. Поскольку этот денежный поток из года в год примерно одинаковый, он колеблется в пределах около 7,5 млрд долларов и 10 млрд долларов в год. Этот поток более-менее прогнозируемый, поэтому лишь основываясь на этом можно не только обеспечивать стабильный курс гривны, а даже ее укрепление”, - сказал эксперт.

Как пояснил Новак, курс любой денежной единицы формируется только от одного — валютный баланс, баланс оттока и притока валюты. Этот валютный баланс формируется преимущественно двумя потоками: первое — это соотношение экспорта и импорта товаров, поскольку экспорт приводит валюту в страну, а импорт — выводит; второе — это непосредственные финансовые потоки валюты из страны и в страну. В частности, когда страна получает различные валютные транши от различных источников (МВФ, ЕС, Всемирный банк, ЕБРР) — это прямой финансовый приток в страну. Когда же наши бизнесмены выводят капитал через оффшоры — это прямой отток валюты из страны.

По словам экономиста, также есть еще один большой источник притока валюты в страну — это деньги заробитчан.

“На сегодня у нас фактически благодаря деньгам заробитчан держится курс гривны. Потому, что например, по итогам прошлого года, от украинских заробитчан только по официальным каналам в страну поступило 9,3 млрд долларов. Кроме того, деньги также передают в конвертах автобусами и поездами. Для сравнения прямых иностранных инвестиций в прошлом году в Украину поступило 2 млрд долларов, из которых 1,5 млрд — это деньги из оффшоров наших бизнесменов, которые часть выведенного капитала возвращают для обеспечения работы своих предприятий в Украине. То есть реальных иностранных прямых инвестиций от неукраинских компаний в Украину поступило лишь 500 млн долларов”, - обратил внимание специалист.

В то же время, как добавил Новак, к сожалению, в Украине есть одна проблема по формированию курса гривны и это не проблема валютного баланса, ведь его поддерживают заробитчане.

“Девальвация гривны происходит потому, что именно такую ​​политику выбрало руководство страны. Именно поэтому и в бюджете запланирована ее дальнейшая девальвация — на конец года указано курс 30,1 грн за доллар. Это означает, что они и дальше планируют искусственно девальвировать гривну”, - пояснил экономист.

Он отметил, что власть аргументирует это тем, что девальвация гривны нужна украинским экспортерам. Это их поддержит, и они вытянут нашу экономику.

“Такой под ход является абсолютно правильным. В итоге, мы видим, что эта политика не помогает ни экспортерам, ни экономике. Но, к сожалению, руководство государства в дальнейшем исповедует такой подход. Поэтому нам следует ожидать, что через этот искусственный план девальвации, который они откровенно указали в главном финансовом документе страны — Государственном бюджете, как минимум, при действующем правительстве, руководстве НБУ и Президенте, и в дальнейшем будет происходить ползучая девальвация гривны”, - резюмировал Новак.

Напомним, по словам економиста, выпуск новых оборотных монет номиналами 1 и 2 гривны свидетельствует о том, что украинцев готовят к дальнейшей девальвации гривны.

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