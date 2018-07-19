Експерт розповів про найпоширеніші способи фальсифікації вітчизняної "молочки"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В Україні існує законодавча заборона на використання рослинних жирів при виробництві молочних продуктів. Але, по факту, ця заборона повсюдно порушується виробниками. Про це у своєму блозі написав координатор Молочного комітету Європейської Бізнес Асоціації Євген Кузьменко, передає УНН.
Експерт уточнив, саме заміна молочних жирів жирами рослинного походження є найпоширенішим способом фальсифікації "молочки".
"До того ж, шахраї стають все більш сміливими - якщо раніше рослинні жири домішували в невеликих кількостях, то зараз їх частка в складі продукту може досягати 100%", - наголосив він.
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Традиційні молочні продукти не повинні містити немолочний білок, рослинні жири або ж будь-які стабілізатори або консерванти, пояснив Кузьменко.
"Якщо ж виробник хоче додавати рослинну сировину при виготовленні молочних продуктів для здешевлення їх вартості або ж через інші міркування, він зобов'язаний нанести відповідне маркування - "спред", "молокомісткий напій", "сирний продукт" та інше. Якщо ж виробник нехтує таким маркуванням і вводить, таким чином, споживачів в оману - то це фальсифікат", - розповів експерт.
Крім цього, за словами Кузьменка, виробники, які не вказують на маркуванні товару наявність в ньому немолочних жирів, не тільки обманюють покупця, але порушують правила чесної ринкової конкуренції, оскільки рослинні жири в цілому здешевлюють процес виготовлення продукції приблизно в п'ять разів.
Як писав УНН, в парламенті в першому читанні проголосували законопроект про заборону використання пальмового масла в продуктах харчування, в тому числі, і в молочних товарах. Багато експертів називають цей документ радикальним і прогнозують збільшення кількості фальсифікату на вітчизняному ринку.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, прийняття законопроекту може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, що логічно, тому як "пальмою" недобросовісні виробники замінюють сьогодні натуральні тваринні жири.
"Щодо законопроекту про заборону - не дивлячись на всі його недоліки, думаю, він гідний уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок все ж треба", - вважає політик.