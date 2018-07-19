Эксперт рассказал о самых распространенных способах фальсификации отечественной "молочки"

Эксперт уточнил, именно замена молочных жиров жирами растительного происхождения является самым распространённым способом фальсификации "молочки".

"К тому же, мошенники становятся всё более смелыми — если раньше растительные жиры примешивали в небольших количествах, то сейчас их доля в составе продукта может достигать 100%", - подчеркнул он.

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Традиционные молочные продукты не должны содержать немолочный белок, растительные жиры или же какие-либо стабилизаторы или консерванты, пояснил Кузьменко.

"Если же производитель хочет добавлять растительное сырье при изготовлении молочных продуктов для удешевления их стоимости либо же по другим соображениям, он обязан нанести соответственную маркировку — "спред", "молокосодержащий напиток", "сырный продукт" и другое. Если же производитель пренебрегает такой маркировкой и вводит, таким образом, потребителей в заблуждение — то это фальсификат", - рассказал эксперт.

Кроме этого, по словам Кузьменко, производители, которые не указывает на маркировке товара наличие в нем немолчных жиров, не только обманывают покупателя, но нарушают правила честной рыночной конкуренции, потому как растительные жиры в целом удешевляют процесс изготовления продукции приблизительно в пять раз.

Как писал УНН, в парламенте в первом чтении проголосовали законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания, в том числе, и в молочных товарах. Многие эксперты называют этот документ радикальным и прогнозируют увеличение количества фальсификата на отечественном рынке.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, принятие законопроекта может спровоцировать подорожание конечных товаров, что логично, потому как “пальмой” недобросовестные производители заменяют сегодня натуральные животные жиры.

“Относительно законопроекта о запрете — несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо”, — считает политик.