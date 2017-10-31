Експерт розповів, чим загрожує "винна криза" в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В цьому році, провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду. Безумовно, це відіб'ється на вартості європейського вина. Однак, на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина такими станами як Грузія, Молдова і Україна. Про це в коментарі УНН розповів експерт, директор по маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.
Він зазначив, що Італія в цьому році отримала приблизно на 26% виноматеріалу менше, ніж зазвичай, Іспанія - на 20%, Франція - на 18%.
При цьому, за його словами, недоурожай вина, відчують не тільки європейці, а й українці.
"Варто прогнозувати значне скорочення вина з ЄС на полицях наших супермаркетів. Крім того, ціни на напої з Італії, Іспанії, швидше за все, пристойно виростуть, так як європейські фермери зазнали великих збитків і будуть намагатися хоча б частково, але їх відшкодувати", - зазначив А.Безуглий.
Експерт вважає, що з цієї ситуації переможцями можуть вийти винороби таких країн як Грузія, Молдова, можливо Вірменія, і також Україна.
"Думаю, що "винна європейська криза" це шанс для виробників з країн СНД наростити експортні позиції, вийти на нові ринки, завоювати свого споживача. Для цього, звичайно, ми повинні запропонувати Європі якість та ексклюзивність. І у нас це є", - додав він.
Як повідомляв УНН, виробництво вина в світі впало до 50-річного мінімуму.
Довідка УНН: Eastern Beverage Trading - один з найбільших виробників і експортерів алкогольної продукції в Україні. У продуктовий портфель входять бренди горілки "Medoff", "Arctica", "Наша марка", "Природна колекція", "Рідна Роса", коньяки, вина і шампанське "Коктебель", слабоалкогольні напої "Longmixer".
Продукція компанії має велику кількість міжнародних нагород і медалей, що підтверджують її високу якість. Бренди Eastern Beverage Trading експортуються в більш ніж 35 країн світу.