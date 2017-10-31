Експерт розповів, чим загрожує "винна криза" в ЄС

Він зазначив, що Італія в цьому році отримала приблизно на 26% виноматеріалу менше, ніж зазвичай, Іспанія - на 20%, Франція - на 18%.

При цьому, за його словами, недоурожай вина, відчують не тільки європейці, а й українці.

"Варто прогнозувати значне скорочення вина з ЄС на полицях наших супермаркетів. Крім того, ціни на напої з Італії, Іспанії, швидше за все, пристойно виростуть, так як європейські фермери зазнали великих збитків і будуть намагатися хоча б частково, але їх відшкодувати", - зазначив А.Безуглий.

Експерт вважає, що з цієї ситуації переможцями можуть вийти винороби таких країн як Грузія, Молдова, можливо Вірменія, і також Україна.

"Думаю, що "винна європейська криза" це шанс для виробників з країн СНД наростити експортні позиції, вийти на нові ринки, завоювати свого споживача. Для цього, звичайно, ми повинні запропонувати Європі якість та ексклюзивність. І у нас це є", - додав він.

Як повідомляв УНН, виробництво вина в світі впало до 50-річного мінімуму.

Довідка УНН: Eastern Beverage Trading - один з найбільших виробників і експортерів алкогольної продукції в Україні. У продуктовий портфель входять бренди горілки "Medoff", "Arctica", "Наша марка", "Природна колекція", "Рідна Роса", коньяки, вина і шампанське "Коктебель", слабоалкогольні напої "Longmixer".

Продукція компанії має велику кількість міжнародних нагород і медалей, що підтверджують її високу якість. Бренди Eastern Beverage Trading експортуються в більш ніж 35 країн світу.