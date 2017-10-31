Эксперт рассказал, чем чреват “винный кризис” в ЕС

Он отметил, что Италия в этом году получила примерно на 26% виноматериала меньше, чем обычно, Испания - на 20%, Франция - на 18%.

При этом, по его словами, недоурожай вина, ощутят не только европейцы, но и украинцы.

"Стоит прогнозировать значительное сокращение вина из ЕС на полках наших супермаркетов. Кроме того, цены на напитки из Италии, Испании, скорее всего, прилично вырастут, так как европейские фермеры понесли большие убытки и будут пытаться хотя бы частично, но их возместить", - отметил А.Безуглый.

Эксперт считает, что из этой ситуации победителями могут выйти виноделы таких стран как Грузия, Молдова, возможно Армения, и также Украина.

"Думаю, что “винный европейский кризис" это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - добавил он.

Как сообщал УНН, производство вина в мире упало до 50-летнего минимума.

Справка УНН: Eastern Beverage Trading - один из крупнейших производителей и экспортеров алкогольной продукции в Украине. В продуктовый портфель входят бренды водки "Medoff", "Arctica", "Наша марка", "Природна коллекция", "Ридна Роса", коньяки, вина и шампанское "Коктебель", слабоалкогольные напитки "Longmixer".

Продукция компании имеет большое количество международных наград и медалей, подтверждающие ее высокое качество. Бренды Eastern Beverage Trading экспортируются в более чем 35 стран мира.