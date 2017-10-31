Эксперт рассказал, чем чреват “винный кризис” в ЕС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20893 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81345 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141485 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111287 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113085 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110294 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102588 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106474 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103138 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150091 просмотра

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Эксперт рассказал, чем чреват “винный кризис” в ЕС

Эксперт рассказал, чем чреват “винный кризис” в ЕС

Киев  •  УНН

 • 18588 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В этом году, ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда. Безусловно, это отразится на стоимости европейского вина. Однако, на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3- мировых экспортеров, открывается "окно возможностей" для наращивания экспорта вина такими станами как Грузия, Молдова и Украина. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Он отметил, что Италия в этом году получила примерно на 26% виноматериала меньше, чем обычно, Испания - на 20%, Франция - на 18%.

При этом, по его словами, недоурожай вина, ощутят не только европейцы, но и украинцы.

"Стоит прогнозировать значительное сокращение вина из ЕС на полках наших супермаркетов. Кроме того, цены на напитки из Италии, Испании, скорее всего, прилично вырастут, так как европейские фермеры понесли большие убытки и будут пытаться хотя бы частично, но их возместить", - отметил А.Безуглый.

Эксперт считает, что из этой ситуации победителями могут выйти виноделы таких стран как Грузия, Молдова, возможно Армения, и также Украина.

"Думаю, что “винный европейский кризис" это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - добавил он.

Как сообщал УНН, производство вина в мире упало до 50-летнего минимума.

Справка УНН: Eastern Beverage Trading - один из крупнейших производителей и экспортеров алкогольной продукции в Украине. В продуктовый портфель входят бренды водки "Medoff", "Arctica", "Наша марка", "Природна коллекция", "Ридна Роса", коньяки, вина и шампанское "Коктебель", слабоалкогольные напитки "Longmixer".

Продукция компании имеет большое количество международных наград и медалей, подтверждающие ее высокое качество. Бренды Eastern Beverage Trading экспортируются в более чем 35 стран мира.

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