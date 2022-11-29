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Експерт про ситуацію з пальним: не думаю, що будуть відбуватися "трагічні" злети ціни

Експерт про ситуацію з пальним: не думаю, що будуть відбуватися "трагічні" злети ціни

Київ • УНН

 • 917272 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн вважає, що «трагічних» злетів вартості пального в Україні не буде. Проте припускає, що можливі коливання в межах 2-3 грн за літр. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Я не думаю, що будуть відбуватися якісь трагічні злети ціни, навпаки я вважаю, що нам потрібно пройти цей розрив, який ми бачимо, коли ринок не може отримати пальне на яке розраховував, він становить 7-10 днів, відповідно ці 7-10 днів ринок буде використовувати свої запаси. Великі мережі такі запаси мають, деякі тримають більше до 20 днів», - сказав Куюн.

Деталі

Він зазначив, що Україна пройде цей період на запасах без їх поповнення.

«Відповідно розраховуємо, що через 7-10 днів процес поповнення запасів відновиться по мірі того, як відновиться постачання як з Європи, так і митниця відновить нормальну роботу.

«До речі сьогодні ми отримали від них коментар і вони кажуть, що вже майже вийшли на нормальний темп роботи. Є ще деякі складності зі зв'язком, але обладналися генераторами», - повідомив Куюн.

Куюн не виключає також, що ціни на паливо можуть зрости на 2-3 грн за літр.

«Я не виключаю, що можуть бути ще якісь коливання цін, їх зростання за рахунок того, що нам будуть ціни постачальники закордонні просто підвищувати, буде ажіотажна складова саме в опті. Тому що ми бачимо, кому пальне потрібне, хто думав пересидіти без запасів особливих цей «мертвий» період, то він зараз жалкує. Відповідно якісь коливання в межах 2-3 грн за літр я припускаю. Але з іншого боку, я сподіваюсь, що через 7-10 днів, коли відбудеться нормальне нафтозабезпечення ми відчуємо динаміку, яка є у світі, Європі – це зниження ціни. Як тільки ми відновимо обсяги, як тільки ця напруга спаде, ми маємо синхронізуватися з новими ціновими реаліями зовнішніми і я впевнений, що це обов'язково трапиться і сподіваюся, що ті низькі ціни нас дочекаються й ми це відчуємо», - розповів Куюн.

Доповнення

Протягом останнього тижня мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев повідомив, що внаслідок впровадження нафтового ембарго проти рф з 5 грудня на європейському ринку виникне зменшення обсягів пального. Оскільки українські трейдери не підписували довгострокових контрактів, то варто очікувати дефіциту палива в Україні й, як наслідок, збільшення його вартості.

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