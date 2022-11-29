Эксперт о ситуации с горючим: не думаю, что будут происходить "трагические" взлеты цены

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«Я не думаю, что будут происходить какие-то трагические взлеты цены, напротив я считаю, что нам нужно пройти этот разрыв, который мы видим, когда рынок не может получить горючее на которое рассчитывал, он составляет 7-10 дней, соответственно, эти 7-10 дней рынок будет использовать свои запасы. Большие сети такие запасы имеют, некоторые держат более 20 дней», - сказал Куюн.

Детали

Он отметил, что Украина пройдет этот период на запасах без их пополнения.

«Соответственно рассчитываем, что через 7-10 дней процесс пополнения запасов возобновится по мере того, как возобновятся поставки как из Европы, так и таможня возобновит нормальную работу.

«Кстати, сегодня мы получили от них комментарий и они говорят, что уже почти вышли на нормальный темп работы. Есть еще некоторые сложности со связью, но оборудовались генераторами», – сообщил Куюн.

Куюн не исключает также, что цены на топливо могут вырасти на 2-3 грн/литр.

«Я не исключаю, что могут быть еще какие-то колебания цен, их рост за счет того, что нам будут цены зарубежные поставщики просто повышать, будет ажиотажная составляющая именно в опте. Потому что мы видим, кому горючее нужно, кто думал пересидеть без особых запасов этот «мертвый» период, то он сейчас сожалеет. Соответственно, какие-то колебания в пределах 2-3 грн за литр я предполагаю. Но с другой стороны, я надеюсь, что через 7-10 дней, когда произойдет нормальное нефтеобеспечение, мы почувствуем динамику, которая есть в мире, Европе – это снижение цены. Как только мы восстановим объемы, как только это напряжение спадет, мы должны синхронизироваться с новыми ценовыми реалиями внешними и я уверен, что это обязательно случится и надеюсь, что те низкие цены нас дождутся и мы это почувствуем», - рассказал Куюн.

Дополнение

В течение последней недели сети АЗС фиксируют рост спроса на топливо.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев сообщил, что в результате внедрения нефтяного эмбарго против России с 5 декабря на европейском рынке возникнет уменьшение объемов горючего. Поскольку украинские трейдеры не подписывали долгосрочные контракты, то следует ожидать дефицита топлива в Украине и, как следствие, увеличения его стоимости.