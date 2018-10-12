Експерт: "хрущовки" не відповідають ні технічним, ні соціальним стандартам

Енергетичний експерт вважає, що утеплення будинків - це позитивний момент, але необхідно розуміти, що до цього комплексно повинні підходити мешканці всього багатоквартирного будинку, а "хрущовки" і панельні будинки радянського зразка утеплити практично неможливо.

"Хрущовки" і панельні будинки абсолютно не відповідають ні соціальним стандартам, ні технічним сучасним стандартам. Це і застаріла проводка та інші проблеми. Якщо є можливість розбирати ці будинки (старі - ред.) і будувати щось нове - це потрібно робити, але це дуже великі гроші", - вважає експерт.

Дяченко зазначив, що висотні будинки в умовах мегаполісу - це ще і більш раціональне використання землі.

Нагадаємо, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя розробляє першу редакцію нового законопроекту, який дозволить розпочати реконструкцію застарілого житла на практиці. Наразі Мінрегіоном розглядається два варіанти фінансування майбутньої програми - за кошти місцевих бюджетів або інвесторів. У законопроекті передбачено як варіант реконструкції наявних будинків, так і можливість їх знесення, залежно від стану будівлі.

До необхідності розробити новий законопроект підштовхнула неефективність чинного законодавства про реконструкцію мікрорайонів застарілого житлового фонду. Зокрема, на практиці практично нездоланною стала прописана у законі норма про обов'язкову згоду 100% мешканців будинку на проведення реконструкції.

На нюанси проведення програми реконструкції кварталів старої забудови звернули увагу і забудовники. Зокрема президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір зазначив, що впровадження програми можливе при вирішенні низки важливих аспектів, які стосуються не лише необхідності отримання згоди всіх мешканців, а й питання площі нової квартири у разі знесення будинку.

В цілому голова холдингу зазначив, що необхідно дочекатися конкретної законодавчої бази і вже від неї відштовхуватися у подальшій роботі.

"Але питання реконструкції "хрущовок" стоїть давно, і чим далі, тим гостріше. У частині житлового фонду в країні термін експлуатації вже закінчився. Стан цих будинків не підтримується належним чином, і з кожним роком ситуація стає все гіршою", - резюмував Кушнір.