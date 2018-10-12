Експерт: "хрущовки" не відповідають ні технічним, ні соціальним стандартам

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52545 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 96541 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136380 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113779 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106228 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112721 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136942 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74935 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83400 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175174 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
78 %
750 мм
Похмуро, дощ очікується через годину
Популярнi новини
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 80132 перегляди
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 41898 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43274 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47485 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39179 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136381 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136942 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175174 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514772 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3336 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23294 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23972 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31923 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58522 перегляди
Актуальне
Експерт: "хрущовки" не відповідають ні технічним, ні соціальним стандартам

Експерт: "хрущовки" не відповідають ні технічним, ні соціальним стандартам

Київ • УНН

 • 10017 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. "Хрущовки" і панельні будинки не відповідають ні соціальним стандартам, ні сучасним технічним стандартам. Про це в коментарі УНН розповів експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко.

Енергетичний експерт вважає, що утеплення будинків - це позитивний момент, але необхідно розуміти, що до цього комплексно повинні підходити мешканці всього багатоквартирного будинку, а "хрущовки" і панельні будинки радянського зразка утеплити практично неможливо.

"Хрущовки" і панельні будинки абсолютно не відповідають ні соціальним стандартам, ні технічним сучасним стандартам. Це і застаріла проводка та інші проблеми. Якщо є можливість розбирати ці будинки (старі - ред.) і будувати щось нове - це потрібно робити, але це дуже великі гроші", - вважає експерт.

Дяченко зазначив, що висотні будинки в умовах мегаполісу - це ще і більш раціональне використання землі.

Нагадаємо, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя розробляє першу редакцію нового законопроекту, який дозволить розпочати реконструкцію застарілого житла на практиці. Наразі Мінрегіоном розглядається два варіанти фінансування майбутньої програми - за кошти місцевих бюджетів або інвесторів. У законопроекті передбачено як варіант реконструкції наявних будинків, так і можливість їх знесення, залежно від стану будівлі.

До необхідності розробити новий законопроект підштовхнула неефективність чинного законодавства про реконструкцію мікрорайонів застарілого житлового фонду. Зокрема, на практиці практично нездоланною стала прописана у законі норма про обов'язкову згоду 100% мешканців будинку на проведення реконструкції.

На нюанси проведення програми реконструкції кварталів старої забудови звернули увагу і забудовники. Зокрема президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір зазначив, що впровадження програми можливе при вирішенні низки важливих аспектів, які стосуються не лише необхідності отримання згоди всіх мешканців, а й питання площі нової квартири у разі знесення будинку.

В цілому голова холдингу зазначив, що необхідно дочекатися конкретної законодавчої бази і вже від неї відштовхуватися у подальшій роботі.

"Але питання реконструкції "хрущовок" стоїть давно, і чим далі, тим гостріше. У частині житлового фонду в країні термін експлуатації вже закінчився. Стан цих будинків не підтримується належним чином, і з кожним роком ситуація стає все гіршою", - резюмував Кушнір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,085.33