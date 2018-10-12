Эксперт: "хрущевки" не соответствуют ни техническим, ни социальным стандартам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. "Хрущевки" и панельные дома не соответствуют ни социальным стандартам, ни современным техническим стандартам. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко.
Энергетический эксперт считает, что утепление домов — это позитивный момент, но необходимо понимать, что к этому комплексно должны подходить жильцы всего многоквартирного дома, а “хрущевки” и панельные дома советского образца утеплить практически невозможно.
“Хрущевки“ и панельные дома абсолютно не соответствуют ни социальным стандартам, ни техническим современным стандартам. Это и устаревшая проводка и прочие проблемы. Если есть возможность разбирать эти дома (старые — ред.) и строить что-то новое — это нужно делать, но это очень большие деньги”, — считает эксперт.
Дяченко отметил, что высотные дома в условиях мегаполиса - это еще и более рациональное использование земли.
Напомним, Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов “Дипромисто” имени Ю.М.Билоконя разрабатывает первую редакцию нового законопроекта, который позволит начать реконструкцию устаревшего жилья на практике. На данный момент Минрегионом рассматривается два варианта финансирования будущей программы — за средства местных бюджетов или инвесторов. В законопроекте предусмотрен как вариант реконструкции имеющихся домов, так и возможность их сноса, в зависимости от состояния строения.
К необходимости разработать новый законопроект подтолкнула неэффективность действующего законодательства о реконструкции микрорайонов устаревшего жилого фонда. В частности, на практике практически непреодолимой стала прописанная в законе норма об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение реконструкции.
На нюансы проведения программы реконструкции кварталов старой застройки обратили внимание и застройщики. В частности президент “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир отметил, что внедрение программы возможно при решении ряда важных аспектов, которые касаются не только необходимости получения согласия абсолютно всех жильцов, но и вопроса площади новой квартиры в случае снесения дома.
В целом глава холдинга отметил, что необходимо дождаться конкретной законодательной базы и уже от нее отталкиваться в дальнейшей работе.
“Но вопрос реконструкции "хрущевок“ стоит давно, и чем дальше, тем острее. У части жилого фонда в стране срок эксплуатации уже истек. Состояние этих домов не поддерживается должным образом, и с каждым годом ситуация становится все плачевнее”, — резюмировал Кушнир.