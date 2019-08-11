Експерт дав прогноз урожаю столового винограду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні у цьому році очікується середній урожай столового винограду. Про це журналісту УНН розповів голова громадської спілки "Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України" Володимир Печко.
"По столовому сорту винограду у цьому році ніяких серйозних проблем не було, урожайність буде середня", - сказав Печко.
За його словами, у деяких районах України була складна ситуація – це в Саратському та Білгород-Дністровському районах Одеської області, там були досить значні опади.
"Тому в деяких районах постраждав виноград у тому плані, що потріскався, втратив свою якість. Проте це не вплине на ситуацію по всій Україні, виноград буде", - розповів Печко.
Також він зазначив, що близько тисячі, півтори тисячі тонн до України в сезон завозиться імпортного винограду столових сортів.
"Коли сезон закінчується ця кількість імпорту зростає до 2,5 тисяч тонн винограду. На свята ця кількість імпорту зростає до 5 тисяч тонн", - додав Печко.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні зменшилася реалізація вина.
Нагадаємо, у цьому році очікується близько 800 тисяч тонн урожаю промислового яблука.