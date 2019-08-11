Эксперт дал прогноз урожая столового винограда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украине в этом году ожидается средний урожай столового винограда. Об этом журналисту УНН рассказал председатель общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко.
"По столовому сорту винограда в этом году никаких серьезных проблем не было, урожайность будет средняя", - сказал Печко.
По его словам, в некоторых районах Украины была сложная ситуация - это в Саратском и Белгород-Днестровском районах Одесской области, там были довольно значительные осадки.
"Поэтому в некоторых районах пострадал виноград в том плане, что потрескался, потерял свое качество. Однако это не повлияет на ситуацию по всей Украине, виноград будет", - рассказал Печко.
Также он отметил, что около тысячи, полторы тысячи тонн в Украину в сезон завозится импортного винограда столовых сортов.
"Когда сезон заканчивается это количество импорта возрастает до 2500 тонн винограда. На праздники это количество импорта возрастает до 5 тысяч тонн", - добавил Печко.
Ранее УНН сообщал, что в Украине уменьшилась реализация вина.
Напомним, в этом году ожидается около 800 тысяч тонн урожая промышленного яблока.