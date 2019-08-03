Експерт дав прогноз цьогорічному урожаю яблук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У цьому році очікується близько 800 тисяч тонн урожаю промислового яблука. Про це журналісту УНН розповів голова громадської спілки “Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України” Володимир Печко.
“Урожай сортового яблука, який піде на полиці у цьому році може коригуватися близько від 800 тисяч тонн. Минулого року було близько 700 тисяч тонн”, — сказав Печко.
За його словами, погодні умови були сприятливі, не було ніяких катаклізмів, які могли негативно вплинути на врожайність яблук.
“Не було глобальних заморозків у період цвітіння, не було градів, в деяких регіонах були, але незначні”, — зазначив Печко.
Нагадаємо, засуха в період цвітіння та дощі під час збирання урожаю негативно вплинули на врожайність та якість озимої пшениці.