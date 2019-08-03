Эксперт дал прогноз нынешнему урожаю яблок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В этом году ожидается около 800 тысяч тонн урожая промышленного яблока. Об этом журналисту УНН рассказал председатель общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко.
“Урожай сортового яблока, который пойдет на полке в этом году может корректироваться близко от 800 тысяч тонн. В прошлом году было около 700 тысяч тонн”, — сказал Печко.
По его словам, погодные условия были благоприятные, не было никаких катаклизмов, которые могли негативно повлиять на урожайность яблок.
“Не было глобальных заморозков в период цветения, не было града, в некоторых регионах были, но незначительные”, — отметил Печко.
Напомним, засуха в период цветения и дожди во время сбора урожая негативно повлияли на урожайность и качество озимой пшеницы.