Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію

Колишня дружина ветерана та коміка Віктора Розового Ольга Мерзлікіна розповіла, куди пішли кошти з банки на реабілітацію Розового, передає УНН.

Деталі

Віктор Розовий у своєму скандальному інтерв'ю Раміні Есхазай заявив, що виплатив після розлучення Мерзлікіній 500 тис. грн моральної компенсації з банки, де був збір на його реабілітацію. Розовий стверджував, що Мерзлікіна знала про це й погодила.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Мерзлікіна заявила, що повернула йому всі кошти, які були на монобанці й збиралися йому на реабілітацію.

Мене не цікавило звідки він візьме 500 тис. грн, тому що я мушу зазначити, що цілий рік йому надходили виплати від держави по 130 тис. На той момент я, яка кидала роботу, взагалі майже нічого не заробляла, могла заробити 20 з чимось тисяч. Він в "Лізі сміху" працював ведучим, редактором, він медійна людина, в нього є хороші заощадження, він мав кошти. Які кошти він скинув мені, я не знаю. Він скинув мені із свого особистового рахунку. Це повна його відповідальність. Маша, мені дуже шкода якщо він скинув ці кошти з банки на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це його відповідальність - сказала Мерзлікіна.

Мерзлікіна заявила, Розовий говорить неправду про те, що вона знала, що він скидає їй 500 тисяч грн з монобанки, яка була відкрита на його реабілітацію колишнього.

Це брехня. Я йому скинула кошти, які лишились на банці і яким чином він розпоряджався ними – це його проблеми. Він мені кошти скинув вже пізніше - сказала Мерзлікіна.

Вона переказала Розовому понад 2,6 млн грн.

Куди пішли кошти з монобанки для Віктора, де було понад 7 млн грн

Кошти йшли на його реабілітацію, кошти йшли на додаткові медикаменти, про які мене просили лікарі. Так, у "Феофінії" було безкоштовне лікування, але дуже багато було додаткових витрат. Потрібно купити якісь медикаменти, прилади. Ми шукали чим побільше якихось приладів, які могли йому допомогти: нейростимулятори, якісь рукавиці, ортези виготовляли йому крісло колісне, крісло для душу, додаткова робота з реабілітологами, які працювали у понаднормовий свій час, масажисти, які до нього приходили. Він два місяці реабілітувався у Модричах – це платний реабілітаційний центр. Чому він про це не говорить? - заявила Мерзлікіна.

Також вона зазначила, що кошти витрачалися не тільки на його реабілітацію.

Ми коли відкривали банку, ми писали - на реабілітацію Віктора та допомогу його побратимам, які його врятували. Найбільшу суму ми відразу скинули побратимам – це півтора мільйона. Надалі також йшла комунікація з побратимами й вони часто надсилали запити, щоб щось закритий це були великі суми також. Я завжди казала: Вікторе, побратими просять те. Він каже: "Так, звичайно, скидай". Побратимам треба той збір закрити, на що він сказав: "Оля, такі речі в мене навіть не питай". Так закривались великі суми, на побратимів пішло не півтора мільйона. Там пішло 2 з копійками мільйона грн - розповіла Мерзлікіна.

Вона розповіла, що після скандального інтерв'ю Віктора Раміні до неї звернувся Monobank з фінмоніторингом надати звітність по цільовому використанні коштів з банки.

Я надала всю звітність, на що мені Monobank відповів: "Дякуємо, наразі не маємо жодних претензій щодо цільових витрат коштів з банки". У банка до мене претензій немає - заявила Мерзлікіна.

Комік та військовий Віктор Розовий розповів, чи буде ходити після реабілітації

Доповнення

У квітні 2024 року стало відомо, що колишній учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" та комік Віктор Розовий, який на той час служив у 3 ОШБ, отримав осколкове поранення голови на фронті та був прооперований.

В травні цього року Мерзлікіна оголосила про розлучення з Розовим через його зради.

Згодом Віктор Розовий в інтерв'ю Раміні заявив, що зрадив колишню дружину тричі. Двічі, перебуваючи з нею в шлюбі, під час повномасштабної війни. Він заявляв, що зроджував через те, що Мерзлікіна відмовлялась приїздити до нього у прифронтові регіони, коли він воював.

"Не їдьте, але потім не виставляйте пости, що типу зраджував", - пояснював свої дії Розовий.

Мерзлікіна в інтерв'ю Єфросиніній заявила, що вони були щасливі з Віктором перші три роки, а потім в стосунках почались проблеми, зокрема через те, що Розовий почав здобувати популярність та увагу від інших жінок.

Про численні зради Ольга дізналась, коли Віктор проходив реабілітацію.

У телефоні вона побачила фотографії з оголеними жінками.

Також вона розповіла, що Розовий просив інколи називати його своїм хазяїном, що вона його власність.