Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
Київ • УНН
Ольга Мерзлікіна, колишня дружина Віктора Розового, пояснила, що кошти з банки на його реабілітацію та допомогу побратимам були витрачені на медикаменти, прилади, реабілітаційний центр та підтримку військових. Вона також надала звітність Monobank, який підтвердив цільове використання коштів.
Колишня дружина ветерана та коміка Віктора Розового Ольга Мерзлікіна розповіла, куди пішли кошти з банки на реабілітацію Розового, передає УНН.
Деталі
Віктор Розовий у своєму скандальному інтерв'ю Раміні Есхазай заявив, що виплатив після розлучення Мерзлікіній 500 тис. грн моральної компенсації з банки, де був збір на його реабілітацію. Розовий стверджував, що Мерзлікіна знала про це й погодила.
В інтерв'ю Маші Єфросиніній Мерзлікіна заявила, що повернула йому всі кошти, які були на монобанці й збиралися йому на реабілітацію.
Мене не цікавило звідки він візьме 500 тис. грн, тому що я мушу зазначити, що цілий рік йому надходили виплати від держави по 130 тис. На той момент я, яка кидала роботу, взагалі майже нічого не заробляла, могла заробити 20 з чимось тисяч. Він в "Лізі сміху" працював ведучим, редактором, він медійна людина, в нього є хороші заощадження, він мав кошти. Які кошти він скинув мені, я не знаю. Він скинув мені із свого особистового рахунку. Це повна його відповідальність. Маша, мені дуже шкода якщо він скинув ці кошти з банки на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це його відповідальність
Мерзлікіна заявила, Розовий говорить неправду про те, що вона знала, що він скидає їй 500 тисяч грн з монобанки, яка була відкрита на його реабілітацію колишнього.
Це брехня. Я йому скинула кошти, які лишились на банці і яким чином він розпоряджався ними – це його проблеми. Він мені кошти скинув вже пізніше
Вона переказала Розовому понад 2,6 млн грн.
Куди пішли кошти з монобанки для Віктора, де було понад 7 млн грн
Кошти йшли на його реабілітацію, кошти йшли на додаткові медикаменти, про які мене просили лікарі. Так, у "Феофінії" було безкоштовне лікування, але дуже багато було додаткових витрат. Потрібно купити якісь медикаменти, прилади. Ми шукали чим побільше якихось приладів, які могли йому допомогти: нейростимулятори, якісь рукавиці, ортези виготовляли йому крісло колісне, крісло для душу, додаткова робота з реабілітологами, які працювали у понаднормовий свій час, масажисти, які до нього приходили. Він два місяці реабілітувався у Модричах – це платний реабілітаційний центр. Чому він про це не говорить?
Також вона зазначила, що кошти витрачалися не тільки на його реабілітацію.
Ми коли відкривали банку, ми писали - на реабілітацію Віктора та допомогу його побратимам, які його врятували. Найбільшу суму ми відразу скинули побратимам – це півтора мільйона. Надалі також йшла комунікація з побратимами й вони часто надсилали запити, щоб щось закритий це були великі суми також. Я завжди казала: Вікторе, побратими просять те. Він каже: "Так, звичайно, скидай". Побратимам треба той збір закрити, на що він сказав: "Оля, такі речі в мене навіть не питай". Так закривались великі суми, на побратимів пішло не півтора мільйона. Там пішло 2 з копійками мільйона грн
Вона розповіла, що після скандального інтерв'ю Віктора Раміні до неї звернувся Monobank з фінмоніторингом надати звітність по цільовому використанні коштів з банки.
Я надала всю звітність, на що мені Monobank відповів: "Дякуємо, наразі не маємо жодних претензій щодо цільових витрат коштів з банки". У банка до мене претензій немає
Доповнення
У квітні 2024 року стало відомо, що колишній учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" та комік Віктор Розовий, який на той час служив у 3 ОШБ, отримав осколкове поранення голови на фронті та був прооперований.
В травні цього року Мерзлікіна оголосила про розлучення з Розовим через його зради.
Згодом Віктор Розовий в інтерв'ю Раміні заявив, що зрадив колишню дружину тричі. Двічі, перебуваючи з нею в шлюбі, під час повномасштабної війни. Він заявляв, що зроджував через те, що Мерзлікіна відмовлялась приїздити до нього у прифронтові регіони, коли він воював.
"Не їдьте, але потім не виставляйте пости, що типу зраджував", - пояснював свої дії Розовий.
Мерзлікіна в інтерв'ю Єфросиніній заявила, що вони були щасливі з Віктором перші три роки, а потім в стосунках почались проблеми, зокрема через те, що Розовий почав здобувати популярність та увагу від інших жінок.
Про численні зради Ольга дізналась, коли Віктор проходив реабілітацію.
У телефоні вона побачила фотографії з оголеними жінками.
Також вона розповіла, що Розовий просив інколи називати його своїм хазяїном, що вона його власність.