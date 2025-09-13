Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию

Бывшая жена ветерана и комика Виктора Розового Ольга Мерзликина рассказала, куда пошли средства из банки на реабилитацию Розового, передает УНН.

Детали

Виктор Розовый в своем скандальном интервью Рамине Эсхазай заявил, что выплатил после развода Мерзликиной 500 тыс. грн моральной компенсации из банки, где был сбор на его реабилитацию. Розовый утверждал, что Мерзликина знала об этом и согласовала.

В интервью Маше Ефросининой Мерзликина заявила, что вернула ему все средства, которые были на монобанке и собирались ему на реабилитацию.

Меня не интересовало, откуда он возьмет 500 тыс. грн, потому что я должна отметить, что целый год ему поступали выплаты от государства по 130 тыс. На тот момент я, которая бросала работу, вообще почти ничего не зарабатывала, могла заработать 20 с чем-то тысяч. Он в "Лиге смеха" работал ведущим, редактором, он медийный человек, у него есть хорошие сбережения, у него были средства. Какие средства он скинул мне, я не знаю. Он скинул мне со своего личного счета. Это полная его ответственность. Маша, мне очень жаль, если он скинул эти средства из банки на его реабилитацию. Мне очень грустно тогда. Это его ответственность - сказала Мерзликина.

Мерзликина заявила, что Розовый говорит неправду о том, что она знала, что он скидывает ей 500 тысяч грн с монобанки, которая была открыта на реабилитацию бывшего.

Это ложь. Я ему скинула средства, которые остались на банке, и каким образом он распоряжался ими – это его проблемы. Он мне средства скинул уже позже - сказала Мерзликина.

Она перевела Розовому более 2,6 млн грн.

Куда пошли средства из монобанки для Виктора, где было более 7 млн грн

Средства шли на его реабилитацию, средства шли на дополнительные медикаменты, о которых меня просили врачи. Да, в "Феофании" было бесплатное лечение, но очень много было дополнительных расходов. Нужно купить какие-то медикаменты, приборы. Мы искали как можно больше каких-то приборов, которые могли ему помочь: нейростимуляторы, какие-то перчатки, ортезы, изготавливали ему кресло-коляску, кресло для душа, дополнительная работа с реабилитологами, которые работали в сверхурочное свое время, массажисты, которые к нему приходили. Он два месяца реабилитировался в Модрычах – это платный реабилитационный центр. Почему он об этом не говорит? - заявила Мерзликина.

Также она отметила, что средства тратились не только на его реабилитацию.

Мы, когда открывали банку, мы писали - на реабилитацию Виктора и помощь его побратимам, которые его спасли. Самую большую сумму мы сразу скинули побратимам – это полтора миллиона. В дальнейшем также шла коммуникация с побратимами, и они часто присылали запросы, чтобы что-то закрыть, это были большие суммы также. Я всегда говорила: Виктор, побратимы просят то. Он говорит: "Да, конечно, скидывай". Побратимам надо тот сбор закрыть, на что он сказал: "Оля, такие вещи у меня даже не спрашивай". Так закрывались большие суммы, на побратимов ушло не полтора миллиона. Там ушло 2 с копейками миллиона грн - рассказала Мерзликина.

Она рассказала, что после скандального интервью Виктора Рамине к ней обратился Monobank с финмониторингом предоставить отчетность по целевому использованию средств из банки.

Я предоставила всю отчетность, на что мне Monobank ответил: "Спасибо, пока не имеем никаких претензий относительно целевых расходов средств из банки". У банка ко мне претензий нет - заявила Мерзликина.

Комик и военный Виктор Розовый рассказал, будет ли ходить после реабилитации

Дополнение

В апреле 2024 года стало известно, что бывший участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" и комик Виктор Розовый, который на то время служил в 3 ОШБ, получил осколочное ранение головы на фронте и был прооперирован.

В мае этого года Мерзликина объявила о разводе с Розовым из-за его измен.

Впоследствии Виктор Розовый в интервью Рамине заявил, что изменил бывшей жене трижды. Дважды, находясь с ней в браке, во время полномасштабной войны. Он заявлял, что изменял из-за того, что Мерзликина отказывалась приезжать к нему в прифронтовые регионы, когда он воевал.

"Не ездите, но потом не выставляйте посты, что типа изменял", - объяснял свои действия Розовый.

Мерзликина в интервью Ефросининой заявила, что они были счастливы с Виктором первые три года, а потом в отношениях начались проблемы, в частности из-за того, что Розовый начал приобретать популярность и внимание от других женщин.

О многочисленных изменах Ольга узнала, когда Виктор проходил реабилитацию.

В телефоне она увидела фотографии с обнаженными женщинами.

Также она рассказала, что Розовый просил иногда называть его своим хозяином, что она его собственность.