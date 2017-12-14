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Екс-міністр з питань ЖКГ прокоментував ситуацію зі зривом опалювального сезону у Смілі

Екс-міністр з питань ЖКГ прокоментував ситуацію зі зривом опалювального сезону у Смілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У зриві опалювального сезону у Смілі винна місцева влада, яка мала заздалегідь подбати про видатки на тепло. Про це сказав Андрій Карпенко, якого підозрюють у зриві опалювального сезону у цьому місті.

За його словами, відповідно до законодавства, відповідальність з підготовки до опалювального сезону з 2016 року лежить на плечах місцевої влади. Він вважає, що місцеві посадовці не виконали свої прямі зобов’язання перед державою та комунальним підприємством.

“Це не особиста проблема Карпенка, якого у всьому звинувачують, а проблема всього міста Сміла, якого керманичі довели до такої ситуації. При чому не лише по теплу, а й по медицині, і по воді. Якби місцева влада займалася не Бог знає чим, а керувала містом, то зараз би ніяких проблем не було, згідно із законом, відповідальність за непідготовку до опалювального сезону несе місцева влада”, — пояснив він.

За словами Карпенка, місцева влада Сміли почала розгляд питання початку опалювального сезону у місті лише 23 жовтня, тоді як по всій країні він почався раніше.

Про те, що ситуація із заборгованістю з боку місцевих постачальників перед “Нафтогазом” носить масштабний характер розповів і екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.

Він заявив, що загальний борг по Україні — близько 25 мільярдів гривень. Колишній посадовець наголошує, що випадок з товариством “Сміла Енергоінвсет” — непоодинокий.

“Наскільки мені відомо, основною причиною є наявність боргів теплопостачальної організації перед НАК "Нафтогаз“, саме тому останні не виділяють лімітів, і немає ні газу, ні тепла. Я не беруся говорити, штучно чи не штучно створені борги, бо вони безпосередньо пов’язані з тарифною сіткою. Якщо тарифи були збитковими, і ніхто не компенсував різницю, то, зрозуміло, що накопичуються борги. Зараз всі теплопостачальники по Україні заборгували "Нафтогазу“ 25 млрд, із них свіжий борг за 2017 рік — 8 млрд. Тобто величезні борги є у всіх. Кого відключають, кого ні, — ніякого алгоритму насправді немає”, — сказав він.

За словами Кучеренка, “таких Карпенків зараз по Україні сотні, у кожному місті. По всій Україні є теплопостачальні підприємства, що заборгували кошти “Нафтогазу”, але влада відключає не всіх. А як вони обирають міста? Київ чи обласні центри не відключають, а відключають маленькі міста, щоб пригрозити".

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