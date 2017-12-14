Екс-міністр з питань ЖКГ прокоментував ситуацію зі зривом опалювального сезону у Смілі

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У зриві опалювального сезону у Смілі винна місцева влада, яка мала заздалегідь подбати про видатки на тепло. Про це сказав Андрій Карпенко, якого підозрюють у зриві опалювального сезону у цьому місті.