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Экс-министр по вопросам ЖКХ прокомментировал ситуацию со срывом отопительного сезона в Смеле

Экс-министр по вопросам ЖКХ прокомментировал ситуацию со срывом отопительного сезона в Смеле

Киев  •  УНН

 • 11756 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В срыве отопительного сезона в Смеле виновата местная власть, которая должна заранее позаботиться о расходах на тепло. Об этом сказал Андрей Карпенко, которого подозревают в срыве отопительного сезона в этом городе.

По его словам, в соответствии с законодательством, ответственность по подготовке к отопительному сезону с 2016 года лежит на плечах местных властей. Он считает, что местные чиновники не выполнили свои прямые обязательства перед государством и коммунальным предприятием.

"Это не личная проблема Карпенко, которого во всем обвиняют, а проблема всего города Смела, который руководители довели до такой ситуации. Причем не только по теплу, но и по медицине, и по воде. Если бы местная власть занималась не бог знает чем, а руководила городом, то сейчас бы никаких проблем не было, по закону, ответственность за неподготовку к отопительному сезону несет местная власть", - пояснил он.

По словам Карпенко, местные власти Смелы начали рассмотрение вопроса начала отопительного сезона в городе только 23 октября, тогда как по всей стране он начался раньше.

О том, что ситуация с задолженностью со стороны местных поставщиков перед "Нафтогазом" носит масштабный характер рассказал и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

Он заявил, что общий долг по Украине - около 25 млрд гривен. Бывший чиновник отмечает, что случай с обществом "Смела Енергоинвсет" - не единичный.

"Насколько мне известно, основной причиной является наличие долгов теплоснабжающей организации перед НАК "Нафтогаз", поэтому последние не выделяют лимитов, и нет ни газа, ни тепла. Я не берусь говорить, искусственно или не искусственно созданные долги, потому что они непосредственно связанные с тарифной сеткой. Если тарифы были убыточными, и никто не компенсировал разницу, то, понятно, что накапливаются долги. Сейчас все теплопоставщики по Украине задолжали "Нафтогазу" 25 млрд, из них свежий долг за 2017 год - 8 млрд, то есть огромные долги есть у всех. Кого отключают, кого нет, - никакого алгоритма на самом деле нет", - сказал он.

По словам Кучеренко, "таких Карпенко сейчас по Украине сотни, в каждом городе. По всей Украине есть теплоснабжающие предприятия, которые задолжали средства "Нафтогазу", но власть отключает не всех. А как они выбирают города? Киев или областные центры не отключают, а отключают маленькие города, чтобы пригрозить".

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