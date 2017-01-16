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Екс-директор департаменту НБУ розповів, хто має повертати кошти вкладникам “Платинум банку”

Екс-директор департаменту НБУ розповів, хто має повертати кошти вкладникам “Платинум банку”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Національний банк України намагається заспокоїти вкладників “Платинум банку” інформацією про те, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб поверне їм гарантовані державою вклади. Однак, законодавство передбачає в цьому випадку дещо інший механізм. Про це в коментарі УНН повідомив колишній директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування, голова Кваліфікаційної комісії НБУ Олександр Завадецький.

“Національний банк, як регулятор, зобов’язаний скласти "карту пов’язаних осіб“. Це передбачено законом. І на підставі цієї "карти пов’язаних осіб“ забезпечити Фонд гарантування вкладів необхідною інформацією для подання позовів проти пов’язаних осіб.

Тобто, згідно із законом, оскільки протягом довгого часу під патронатом НБУ здійснювалося залучення депозитів і одночасне виведення коштів на "пов’язаних осіб“, то в такому випадку не платники податків мають відшкодовувати ці втрати вкладникам банків, а пов’язані з банком особи”, - пояснив О.Завадецький.

Для організації такого механізму в НБУ існує спеціальний підрозділ, наголосив він.

“В Національному банку є спеціальний підрозділ, який називається "управління пов’язаних осіб“, і згідно із законом та положенням про цей підрозділ, вони мають скласти "карту пов’язаних осіб“ банку, який визнається неплатоспроможним, для того, щоб забезпечити стягнення коштів з пов’язаних осіб. Але тут є такий нюанс — це "управління пов’язаних осіб“, воно також підпорядковується К.Рожковій”, - зазначив О.Завадецький.

І якщо заступник голови НБУ К.Рожкова сприятиме пов’язаним особам “Платинум банку” уникнути своїх фінансових зобов’язань, такі дії посадовця мають оцінити правоохоронні органи, переконаний екс-директор департаменту НБУ.

Нагадаємо, експерти звинувачують заступника голови НБУ К.Рожкову у сприянні та лобізмі інтересів “Платинум банку”. Пояснюють вони це тим, що до призначення на керівну посаду в НБУ К.Рожкова була головою правління “Платинум банку”, а відтак має тісні зв’язки з власником банку Борисом Кауфманом.

Експерти стверджують, що врятувати “Платинум банк” намагалися спочатку за рахунок активів банку “Михайлівський”. І начебто саме заради цих цілей банк “Михайлівський” був визнаний неплатоспроможним. Згодом, коли стало зрозуміло, що докапіталізувати “Платинум банк” неможливо, НБУ, перед визнанням неплатоспроможності, дозволив йому зібрати кошти у населення під завищенні відсотки та вивести з банку кредитний портфель, а відтак завдати збитків держбюджету країни через надмірне навантаження на Фонд гарантування вкладів.

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