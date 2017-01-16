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Экс-директор департамента НБУ рассказал, кто должен возвращать средства вкладчикам "Платинум банка"

Экс-директор департамента НБУ рассказал, кто должен возвращать средства вкладчикам "Платинум банка"

Киев • УНН

 • 8845 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Национальный банк Украины пытается успокоить вкладчиков "Платинум банка" информацией о том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернет им гарантированные государством вклады. Однако, законодательство предусматривает в этом случае несколько другой механизм. Об этом в комментарии УНН сообщил бывший директор Департамента регистрационных вопросов и лицензирования, глава Квалификационной комиссии НБУ Александр Завадецкий.

"Национальный банк, как регулятор, обязан составить "карту связанных лиц". Это предусмотрено законом. На основании этой "карты связанных лиц" обеспечить Фонд гарантирования вкладов необходимой информацией для подачи исков против связанных лиц.

То есть, по закону, поскольку в течение долгого времени под патронатом НБУ осуществлялось привлечение депозитов и одновременный вывод средств на "связанных лиц", то в таком случае не налогоплательщики должны возмещать эти потери вкладчикам банков, а связанные с банком лица" , - пояснил А.Завадецкий.

Для организации такого механизма в НБУ существует специальное подразделение, подчеркнул он.

"В Национальном банке есть специальное подразделение, которое называется "управление связанных лиц", и в соответствии с законом и положением об этом подразделении, они должны составить "карту связанных лиц" банка, который признается неплатежеспособным, для того, чтобы обеспечить взыскание средств со связанных лиц. Но здесь есть такой нюанс - это "управление связанных лиц", оно также подчиняется Е.Рожковой", - отметил А.Завадецкий.

И если заместитель председателя НБУ Е.Рожкова будет способствовать связанным лицам "Платинум банка" избежать своих финансовых обязательств, такие действия должностного лица должны оценить правоохранительные органы, убежден экс-директор департамента НБУ.

Напомним, эксперты обвиняют заместителя председателя НБУ Е.Рожкову в содействии и лоббизме интересов "Платинум банка". Объясняют они это тем, что до назначения на руководящую должность в НБУ Е.Рожкова была главой правления "Платинум банка", поэтому имеет тесные связи с владельцем банка Борисом Кауфманом.

Эксперты утверждают, что спасти "Платинум банк" пытались сначала за счет активов банка "Михайловский". И якобы именно ради этих целей банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным. Впоследствии, когда стало понятно, что докапитализировать "Платинум банк" невозможно, НБУ, перед признанием неплатежеспособности, позволил ему собрать средства у населения под завышенные проценты и вывести из банка кредитный портфель, а затем нанести ущерб госбюджету страны из-за чрезмерной нагрузки на Фонд гарантирования вкладов.

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