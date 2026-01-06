Економіка білорусі входить в уповільнення без перспектив відновлення в 2026 році - СЗР

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Міжнародні фінансові інституції, зокрема МВФ і Світовий банк, у своїх прогнозах на 2026 рік описують білоруську економіку як систему, що входить у фазу затяжного уповільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними СЗР, ключовими чинниками залишаються санкційний тиск, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу та структурна залежність від економіки рф, яка сама демонструє ослаблення.

Водночас у 2026 році економісти розглядають кілька сценаріїв, жоден з яких не передбачає повноцінного відновлення:

Базовий, який вважається найбільш імовірним, ґрунтується на слабкому зростанні за умов скорочення попиту з боку рф - ключового торгівельного партнера. Державні інвестиційні програми та внутрішній споживчий попит частково компенсуватимуть спад, однак інфляційний тиск збережеться через імпорт інфляції з рф і дефіцит робочої сили. Очікується приріст ВВП лише на 1,4–1,8%, інфляція на рівні 7–7,5% і поступове ослаблення білоруського рубля з 2,9 за долар США на початку року до 3,2–3,4 наприкінці. Реальні доходи населення формально зростатимуть, але цей приріст матиме інфляційний характер - йдеться в повідомленні.

Водночас негативний сценарій, який також розглядається як імовірний, пов’язаний із подальшим погіршенням економічної ситуації в рф, пролонгацією або посиленням санкцій ЄС проти рб та вичерпанням фіскальних і монетарних інструментів підтримки. У таких умовах навіть обмежене зростання стає сумнівним.

Позитивний варіант залишається радше теоретичним і залежить від зовнішньополітичних рішень, насамперед пом’якшення санкцій на експорт калійних добрив. За відсутності такого кроку з боку ЄС будь-який позитивний ефект буде фрагментарним і не матиме кумулятивного впливу - заявили в СЗР.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.