Економіка білорусі входить в уповільнення без перспектив відновлення в 2026 році - СЗР

$42.420.13
49.510.07
ukenru
14:48 • 3238 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 17585 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 27528 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 37942 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 57458 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 52497 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 75272 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 141061 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 57786 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 55705 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0м/с
97%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі6 січня, 08:04 • 44800 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist6 січня, 09:19 • 40491 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 61582 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 18138 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 13:29 • 29243 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 18238 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 61445 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 141061 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 87044 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 148935 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Італія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 9004 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 33999 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 77700 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 70477 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 65588 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Financial Times

Економіка білорусі входить в уповільнення без перспектив відновлення в 2026 році - СЗР

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міжнародні фінансові інституції прогнозують затяжне уповільнення білоруської економіки до 2026 року через санкції та залежність від рф. Прогнозується приріст ВВП на 1,4–1,8% та інфляція 7–7,5% за базовим сценарієм.

Економіка білорусі входить в уповільнення без перспектив відновлення в 2026 році - СЗР
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Міжнародні фінансові інституції, зокрема МВФ і Світовий банк, у своїх прогнозах на 2026 рік описують білоруську економіку як систему, що входить у фазу затяжного уповільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними СЗР, ключовими чинниками залишаються санкційний тиск, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу та структурна залежність від економіки рф, яка сама демонструє ослаблення.

Водночас у 2026 році економісти розглядають кілька сценаріїв, жоден з яких не передбачає повноцінного відновлення:

Базовий, який вважається найбільш імовірним, ґрунтується на слабкому зростанні за умов скорочення попиту з боку рф - ключового торгівельного партнера. Державні інвестиційні програми та внутрішній споживчий попит частково компенсуватимуть спад, однак інфляційний тиск збережеться через імпорт інфляції з рф і дефіцит робочої сили. Очікується приріст ВВП лише на 1,4–1,8%, інфляція на рівні 7–7,5% і поступове ослаблення білоруського рубля з 2,9 за долар США на початку року до 3,2–3,4 наприкінці. Реальні доходи населення формально зростатимуть, але цей приріст матиме інфляційний характер

- йдеться в повідомленні.

Водночас негативний сценарій, який також розглядається як імовірний, пов’язаний із подальшим погіршенням економічної ситуації в рф, пролонгацією або посиленням санкцій ЄС проти рб та вичерпанням фіскальних і монетарних інструментів підтримки. У таких умовах навіть обмежене зростання стає сумнівним.

Позитивний варіант залишається радше теоретичним і залежить від зовнішньополітичних рішень, насамперед пом’якшення санкцій на експорт калійних добрив. За відсутності такого кроку з боку ЄС будь-який позитивний ефект буде фрагментарним і не матиме кумулятивного впливу

- заявили в СЗР.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Міжнародний валютний фонд
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України
Світовий банк
Європейський Союз