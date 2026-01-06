Фото: Служба внешней разведки Украины

Международные финансовые институты, в частности МВФ и Всемирный банк, в своих прогнозах на 2026 год описывают белорусскую экономику как систему, входящую в фазу затяжного замедления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным СВР, ключевыми факторами остаются санкционное давление, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала и структурная зависимость от экономики рф, которая сама демонстрирует ослабление.

В то же время в 2026 году экономисты рассматривают несколько сценариев, ни один из которых не предполагает полноценного восстановления:

Базовый, который считается наиболее вероятным, основывается на слабом росте в условиях сокращения спроса со стороны рф - ключевого торгового партнера. Государственные инвестиционные программы и внутренний потребительский спрос частично компенсируют спад, однако инфляционное давление сохранится из-за импорта инфляции из рф и дефицита рабочей силы. Ожидается прирост ВВП лишь на 1,4–1,8%, инфляция на уровне 7–7,5% и постепенное ослабление белорусского рубля с 2,9 за доллар США в начале года до 3,2–3,4 в конце. Реальные доходы населения формально будут расти, но этот прирост будет иметь инфляционный характер - говорится в сообщении.

В то же время негативный сценарий, который также рассматривается как вероятный, связан с дальнейшим ухудшением экономической ситуации в рф, пролонгацией или усилением санкций ЕС против рб и исчерпанием фискальных и монетарных инструментов поддержки. В таких условиях даже ограниченный рост становится сомнительным.

Позитивный вариант остается скорее теоретическим и зависит от внешнеполитических решений, прежде всего смягчения санкций на экспорт калийных удобрений. В отсутствие такого шага со стороны ЕС любой позитивный эффект будет фрагментарным и не будет иметь кумулятивного влияния - заявили в СВР.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.