Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Financial Times

Экономика беларуси входит в замедление без перспектив восстановления в 2026 году - СВР

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Международные финансовые институты прогнозируют затяжное замедление белорусской экономики до 2026 года из-за санкций и зависимости от РФ. Прогнозируется прирост ВВП на 1,4–1,8% и инфляция 7–7,5% по базовому сценарию.

Экономика беларуси входит в замедление без перспектив восстановления в 2026 году - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

Международные финансовые институты, в частности МВФ и Всемирный банк, в своих прогнозах на 2026 год описывают белорусскую экономику как систему, входящую в фазу затяжного замедления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным СВР, ключевыми факторами остаются санкционное давление, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала и структурная зависимость от экономики рф, которая сама демонстрирует ослабление.

В то же время в 2026 году экономисты рассматривают несколько сценариев, ни один из которых не предполагает полноценного восстановления:

Базовый, который считается наиболее вероятным, основывается на слабом росте в условиях сокращения спроса со стороны рф - ключевого торгового партнера. Государственные инвестиционные программы и внутренний потребительский спрос частично компенсируют спад, однако инфляционное давление сохранится из-за импорта инфляции из рф и дефицита рабочей силы. Ожидается прирост ВВП лишь на 1,4–1,8%, инфляция на уровне 7–7,5% и постепенное ослабление белорусского рубля с 2,9 за доллар США в начале года до 3,2–3,4 в конце. Реальные доходы населения формально будут расти, но этот прирост будет иметь инфляционный характер

- говорится в сообщении.

В то же время негативный сценарий, который также рассматривается как вероятный, связан с дальнейшим ухудшением экономической ситуации в рф, пролонгацией или усилением санкций ЕС против рб и исчерпанием фискальных и монетарных инструментов поддержки. В таких условиях даже ограниченный рост становится сомнительным.

Позитивный вариант остается скорее теоретическим и зависит от внешнеполитических решений, прежде всего смягчения санкций на экспорт калийных удобрений. В отсутствие такого шага со стороны ЕС любой позитивный эффект будет фрагментарным и не будет иметь кумулятивного влияния

- заявили в СВР.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.

Евгений Устименко

