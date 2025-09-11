Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну

росія веде продуману та всеохоплюючу війну проти України, вона атакує українські обʼєкти не лише по лінії фронту, а й цілеспрямовано б'є вглиб країни, де під її удари потрапляють здебільшого не військові об'єкти, а наші помешкання, школи, лікарні, а ще цілком мирний бізнес від кав'ярень до електростанцій, від магазинів до торгових центрів, від складів до фабрик. Усе це – частина системної продуманої стратегії, спрямованої на те, щоб паралізувати економіку, підірвати психологічний стан суспільства й знищити Україну, як таку. Як росія використовує у своєму терорі психологічну складову для підриву економіки - розбирався УНН.

Війна в Україні ніколи не мала меж, але масовані атаки, які все частіше застосовує ворог, позбавили українців відчуття безпеки. Через постійні обстріли, в українців вже сформувалося чітке розуміння "небезпека всюди": вночі ми відчуваємо страх обстрілів у власних оселях, а вдень – це відчуття переїжджає з нами на роботу.

Такі дії росіян не є випадковими чи помилковими – вони є продумаю системою психологічного тиску на українське населення. Для того аби дестабілізувати та розхитати українців, адже знищити легше тих, хто вже здався. Той факт, що обстріли працюють як зброя психологічного тиску, підкреслює й психологиня Оксана Гомель.

Постійні обстріли формують у суспільства колективну травму й хронічний стрес, коли небезпека переслідує всюди. А окрім того, що зростає рівень стресу, у суспільстві зростає і рівень хвороб. Навіть не сумнівайтесь – це один з видів психологічної атаки на країну, яку тобі треба розхитати – розповіла Оксана Гомель.

Психолог Абрагам Маслоу визначив "безпеку", як другу ланку у піраміді потреб людини, одразу після фізіологічних (сон, їжа та вода). І не дарма, адже без відчуття захищеності людина не може будувати плани, розвиватися чи навіть нормально працювати.

У таких умовах нація відкладає "на потім" будь-які інвестиції у власне майбутнє та бізнес, а дехто приймає рішення виїхати до безпечних місць. Саме цього й добивається росія: посіяти невпевненість і позбавити людей віри в завтра, що неминуче призведе до економічного та соціального занепаду країни.

Одним з прикладів системного знищення України в усіх проявах є регулярні російські атаки бізнесу. Ледь не щодня ми чуємо про влучання по об'єктах промисловості, стикаємося з тим, що ворог знищив чийсь магазин, кафе. потрапляють під удари і склади з готовою продукцією.

Показовим кейсом є прицільний удар "шахеду" по складу та логістичному центру ТОВ "Каскад Медікал Регіони", яке є офіційним імпортером бренду "Heel". Тоді через російський удар було знищено величезні запаси лікарських засобів, техніку, документацію та спеціалізовані автомобілі. Здавалося б, навіщо це росії? Однак, в результаті ми бачимо, що це спричинило тимчасову заморозку діяльності бізнесу, мільйонні втрати та дефіцит лікарських засобів у аптеках, а згодом і паніку серед українців.

Попри складну безпекову ситуацію та невизначене майбутнє, бізнес не полишив Україну, а відбудовує склад, відновлює логістику та залишається з українцями. Адже, як зазначив заступник директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" Олександр Люмах, попри ризики, український бізнес має відповідальність перед країною.

Україна - це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість – заступник директора ТОВ “Каскад Медікал Регіони” Олександр Люмах.

Ба більше, удари по українському бізнесу провокують безробіття та підсилюють відчуття невизначеності серед підприємців. Саме тому, за словами експерта у сфері економіки, удари по бізнес-інфраструктурі – це намагання підірвати внутрішню економічну ситуацію в Україні.

Те, що росія здійснює цілеспрямовані удари по об'єктах енергетики України, промислових об'єктах, виробничих приміщеннях та складах – це намагання якось підірвати внутрішню економічну ситуацію в Україні – пояснює економіст Андрій Новак.

Але навіть після найболючіших втрат український бізнес відновлюється. Він знову і знову підіймається з руїн, бо усвідомлює: економіка – це теж фронт війни. І на цьому фронті діє те саме правило, що й на передовій – вистояти, попри все.

А українці доводять щодня: їх неможливо зламати. Попри хронічний стрес і психологічний тиск, психіка відновлюється. Кожен обстріл лише додає рішучості не здатися, а кожна відбудована школа, лікарня чи склад – це доказ того, що країна живе і бореться. Ворог прагне посіяти страх і безнадію, але натомість українці стають ще більш згуртованими і стійкими.