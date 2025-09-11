$41.210.09
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 634 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Ексклюзив
14:08 • 6004 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 10067 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 13012 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 12499 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 12813 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 13903 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 13736 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19274 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Популярнi новини
Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних11 вересня, 05:25 • 8678 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 20429 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 20616 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 17772 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 19305 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 436 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 5976 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 19518 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 43331 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 103125 перегляди
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 90 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 19518 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 17904 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 29664 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 94232 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну

Київ • УНН

 • 6012 перегляди

Масовані російські атаки не лише по лінії фронту, а й вглиб країни, цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах, бізнесу та інфраструктурі. Це частина продуманої стратегії, спрямованої на паралізацію економіки та підрив психологічного стану суспільства.

Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну

росія веде продуману та всеохоплюючу війну проти України, вона атакує українські обʼєкти не лише по лінії фронту, а й цілеспрямовано б'є вглиб країни, де під її удари потрапляють здебільшого не військові об'єкти, а наші помешкання, школи, лікарні, а ще цілком мирний бізнес від кав'ярень до електростанцій, від магазинів до торгових центрів, від складів до фабрик. Усе це – частина системної продуманої стратегії, спрямованої на те, щоб паралізувати економіку, підірвати психологічний стан суспільства й знищити Україну, як таку. Як росія використовує у своєму терорі психологічну складову для підриву економіки - розбирався УНН

Війна в Україні ніколи не мала меж, але масовані атаки, які все частіше застосовує ворог, позбавили українців відчуття безпеки. Через постійні обстріли, в українців вже сформувалося чітке розуміння "небезпека всюди": вночі ми відчуваємо страх обстрілів у власних оселях, а вдень – це відчуття переїжджає з нами на роботу. 

Такі дії росіян не є випадковими чи помилковими – вони є продумаю системою психологічного тиску на українське населення. Для того аби дестабілізувати та розхитати українців, адже знищити легше тих, хто вже здався. Той факт, що обстріли працюють як зброя психологічного тиску, підкреслює й психологиня Оксана Гомель.

Постійні обстріли формують у суспільства колективну травму й хронічний стрес, коли небезпека переслідує всюди. А окрім того, що зростає рівень стресу, у суспільстві зростає і рівень хвороб. Навіть не сумнівайтесь – це один з видів психологічної атаки на країну, яку тобі треба розхитати 

– розповіла Оксана Гомель.

Психолог Абрагам Маслоу визначив "безпеку", як другу ланку у піраміді потреб людини, одразу після фізіологічних (сон, їжа та вода). І не дарма, адже без відчуття захищеності людина не може будувати плани, розвиватися чи навіть нормально працювати. 

У таких умовах нація відкладає "на потім" будь-які інвестиції у власне майбутнє та бізнес, а дехто приймає рішення виїхати до безпечних місць. Саме цього й добивається росія: посіяти невпевненість і позбавити людей віри в завтра, що неминуче призведе до економічного та соціального занепаду країни. 

Одним з прикладів системного знищення України в усіх проявах є регулярні російські атаки бізнесу. Ледь не щодня ми чуємо про влучання по об'єктах промисловості, стикаємося з тим, що ворог знищив чийсь магазин, кафе. потрапляють під удари і склади з готовою продукцією. 

Показовим кейсом є прицільний удар "шахеду" по складу та логістичному центру ТОВ "Каскад Медікал Регіони", яке є офіційним імпортером бренду "Heel". Тоді через російський удар було знищено величезні запаси лікарських засобів, техніку, документацію та спеціалізовані автомобілі. Здавалося б, навіщо це росії? Однак, в результаті ми бачимо, що це спричинило тимчасову заморозку діяльності бізнесу, мільйонні втрати та дефіцит лікарських засобів у аптеках, а згодом і паніку серед українців. 

Попри складну безпекову ситуацію та невизначене майбутнє, бізнес не полишив Україну, а відбудовує склад, відновлює логістику та залишається з українцями. Адже, як зазначив заступник директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" Олександр Люмах, попри ризики, український бізнес має відповідальність перед країною. 

Україна - це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість

– заступник директора ТОВ “Каскад Медікал Регіони” Олександр Люмах.

Ба більше, удари по українському бізнесу провокують безробіття та підсилюють відчуття невизначеності серед підприємців. Саме тому, за словами експерта у сфері економіки, удари по бізнес-інфраструктурі – це намагання підірвати внутрішню економічну ситуацію в Україні. 

Те, що росія здійснює цілеспрямовані удари по об'єктах енергетики України, промислових об'єктах, виробничих приміщеннях та складах – це намагання якось підірвати внутрішню економічну ситуацію в Україні 

– пояснює економіст Андрій Новак.

Але навіть після найболючіших втрат український бізнес відновлюється. Він знову і знову підіймається з руїн, бо усвідомлює: економіка – це теж фронт війни. І на цьому фронті діє те саме правило, що й на передовій – вистояти, попри все.

А українці доводять щодня: їх неможливо зламати. Попри хронічний стрес і психологічний тиск, психіка відновлюється. Кожен обстріл лише додає рішучості не здатися, а кожна відбудована школа, лікарня чи склад – це доказ того, що країна живе і бореться. Ворог прагне посіяти страх і безнадію, але натомість українці стають ще більш згуртованими і стійкими.

Лілія Подоляк

