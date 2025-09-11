$41.210.09
Эксклюзив
14:49
Благодаря лидерству Трампа Путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Эксклюзив
14:08
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину

Киев • УНН

 • 4782 просмотра

Массированные российские атаки не только по линии фронта, но и вглубь страны, целенаправленно бьют по гражданским объектам, бизнесу и инфраструктуре. Это часть продуманной стратегии, направленной на парализацию экономики и подрыв психологического состояния общества.

Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину

россия ведет продуманную и всеобъемлющую войну против Украины, она атакует украинские объекты не только по линии фронта, но и целенаправленно бьет вглубь страны, где под ее удары попадают в основном не военные объекты, а наши дома, школы, больницы, а также вполне мирный бизнес от кафе до электростанций, от магазинов до торговых центров, от складов до фабрик. Все это – часть системной продуманной стратегии, направленной на то, чтобы парализовать экономику, подорвать психологическое состояние общества и уничтожить Украину как таковую. Как россия использует в своем терроре психологическую составляющую для подрыва экономики – разбирался УНН

Война в Украине никогда не имела границ, но массированные атаки, которые все чаще применяет враг, лишили украинцев чувства безопасности. Из-за постоянных обстрелов у украинцев уже сформировалось четкое понимание "опасность повсюду": ночью мы испытываем страх обстрелов в собственных домах, а днем – это чувство переезжает с нами на работу. 

Такие действия россиян не являются случайными или ошибочными – они являются продуманной системой психологического давления на украинское население. Для того чтобы дестабилизировать и расшатать украинцев, ведь уничтожить легче тех, кто уже сдался. Тот факт, что обстрелы работают как оружие психологического давления, подчеркивает и психолог Оксана Гомель.

Постоянные обстрелы формируют у общества коллективную травму и хронический стресс, когда опасность преследует повсюду. А кроме того, что растет уровень стресса, в обществе растет и уровень болезней. Даже не сомневайтесь – это один из видов психологической атаки на страну, которую тебе надо расшатать 

– рассказала Оксана Гомель.

Психолог Абрахам Маслоу определил "безопасность" как второе звено в пирамиде потребностей человека, сразу после физиологических (сон, еда и вода). И не зря, ведь без ощущения защищенности человек не может строить планы, развиваться или даже нормально работать. 

В таких условиях нация откладывает "на потом" любые инвестиции в собственное будущее и бизнес, а кое-кто принимает решение выехать в безопасные места. Именно этого и добивается россия: посеять неуверенность и лишить людей веры в завтра, что неизбежно приведет к экономическому и социальному упадку страны. 

Одним из примеров системного уничтожения Украины во всех проявлениях являются регулярные российские атаки бизнеса. Едва ли не каждый день мы слышим о попаданиях по объектам промышленности, сталкиваемся с тем, что враг уничтожил чей-то магазин, кафе. Попадают под удары и склады с готовой продукцией. 

Показательным кейсом является прицельный удар "шахеда" по складу и логистическому центру ООО "Каскад Медикал Регионы", которое является официальным импортером бренда "Heel". Тогда из-за российского удара были уничтожены огромные запасы лекарственных средств, техника, документация и специализированные автомобили. Казалось бы, зачем это россии? Однако, в результате мы видим, что это повлекло временную заморозку деятельности бизнеса, миллионные потери и дефицит лекарственных средств в аптеках, а впоследствии и панику среди украинцев. 

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и неопределенное будущее, бизнес не покинул Украину, а отстраивает склад, восстанавливает логистику и остается с украинцами. Ведь, как отметил заместитель директора ООО "Каскад Медикал Регионы" Александр Люмах, несмотря на риски, украинский бизнес несет ответственность перед страной. 

Украина – это наш дом, мы работаем на украинском рынке и считаем своим долгом быть рядом со страной в самое трудное время. Да, риски огромны. Но в то же время мы видим колоссальную поддержку пациентов, врачей и партнеров. Для нас это не просто бизнес – это ответственность перед украинцами. Мы убеждены: как бы враг ни пытался разрушить нашу работу, он не сможет сломить нашу решимость

– заместитель директора ООО “Каскад Медикал Регионы” Александр Люмах.

Более того, удары по украинскому бизнесу провоцируют безработицу и усиливают чувство неопределенности среди предпринимателей. Именно поэтому, по словам эксперта в сфере экономики, удары по бизнес-инфраструктуре – это попытка подорвать внутреннюю экономическую ситуацию в Украине. 

То, что россия осуществляет целенаправленные удары по объектам энергетики Украины, промышленным объектам, производственным помещениям и складам – это попытка как-то подорвать внутреннюю экономическую ситуацию в Украине 

– объясняет экономист Андрей Новак.

Но даже после самых болезненных потерь украинский бизнес восстанавливается. Он снова и снова поднимается из руин, потому что осознает: экономика – это тоже фронт войны. И на этом фронте действует то же правило, что и на передовой – выстоять, несмотря ни на что.

А украинцы доказывают каждый день: их невозможно сломить. Несмотря на хронический стресс и психологическое давление, психика восстанавливается. Каждый обстрел лишь добавляет решимости не сдаться, а каждая отстроенная школа, больница или склад – это доказательство того, что страна живет и борется. Враг стремится посеять страх и безнадегу, но вместо этого украинцы становятся еще более сплоченными и стойкими.

Лилия Подоляк

