Е-президент: Зеленський з'явився в Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського з’явився особистий канал в месенджері Telegram. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
“У Президента України Володимира Зеленського з’явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram”, — йдеться в повідомлення.
Зазначимо, на каналі Президент зареєструвався ще 30 липня. Канал має понад 2,5 тис. підписників.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявив про намір зробити “державу в смартфоні”.