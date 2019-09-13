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Е-президент: Зеленський з'явився в Telegram

Е-президент: Зеленський з'явився в Telegram

Київ • УНН

 • 13977 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського з’явився особистий канал в месенджері Telegram. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

“У Президента України Володимира Зеленського з’явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram”, — йдеться в повідомлення.

Зазначимо, на каналі Президент зареєструвався ще 30 липня. Канал має понад 2,5 тис. підписників.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявив про намір зробити “державу в смартфоні”.

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