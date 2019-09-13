Э-президент: Зеленский появился в Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского появился личный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
"У Президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram", - говорится в сообщение.
Отметим, на канале Президент зарегистрировался еще 30 июля. Канал имеет более 2,5 тыс. подписчиков.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".