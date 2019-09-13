Э-президент: Зеленский появился в Telegram

"У Президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram", - говорится в сообщение.

Отметим, на канале Президент зарегистрировался еще 30 июля. Канал имеет более 2,5 тыс. подписчиков.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".