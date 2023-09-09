Джонсон у Львові вшанував пам‘ять загиблих Захисників та Героїв Небесної Сотні і отримав почесне звання ЛНУ імені Івана Франка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Львові вшанував пам‘ять загиблих Захисників України та Героїв Небесної Сотні. Також отримав почесне звання ЛНУ імені Івана Франка, повідомляє УНН.
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“Разом з Борисом Джонсоном вшанували пам‘ять загиблих Захисників України та Героїв Небесної Сотні.
Болюча ціна нашої свободи”, - написав мер Львова Андрій Садовий у Telegram.
Крім того, Джонсон відвідав Львівський Національний університет імені Івана Франка. Там він отримав почесне звання Doctor Honoris Causa.
“Колишньому голові Британського Уряду ще у жовтні минулого року надали звання «Почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка». Сьогодні він відвідав університет, щоб отримати це почесне звання особисто, а ще – поспілкувався з ректорами університетів та студентами, які навчаються на Львівщині”, - повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Doctor Honoris Causa – це найвище почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка, яке присвоюють громадським, державним і релігійним діячам, політикам, вченим України та світу за значний внесок у розвиток науки, освіти, культури і духовності.
За словами очільника ОВА, Джонсон, під час свого виступу наголосив, що після повернення до Великої Британії знову наполягатиме на військовій підтримці для нашої держави.
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