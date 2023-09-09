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Джонсон во Львове почтил память погибших Защитников и Героев Небесной Сотни и получил почетное звание ЛНУ имени Ивана Франко

Джонсон во Львове почтил память погибших Защитников и Героев Небесной Сотни и получил почетное звание ЛНУ имени Ивана Франко

Киев • УНН

 • 587786 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во Львове почтил память погибших Защитников Украины и Героев Небесной Сотни. Также получил почетное звание ЛНУ имени Ивана Франко, сообщает УНН.

Цитата

“Вместе с Борисом Джонсоном почтили память погибших Защитников Украины и Героев Небесной Сотни.
Болезненная цена нашей свободы”, - написал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Кроме того, Джонсон посетил Львовский Национальный университет имени Ивана Франко. Там он получил почетное звание Doctor Honoris Causa.

“Бывшему главе Британского Правительства еще в октябре прошлого года присвоили звание «Почетный доктор Львовского национального университета имени Ивана Франко». Сегодня он посетил университет, чтобы получить это почетное звание лично, а еще – пообщался с ректорами университетов и студентами, которые учатся на Львовщине”, - сообщил в Telegram председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Doctor Honoris Causa – это высшее почетное звание Львовского национального университета имени Ивана Франко, которое присваивают общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.

По словам главы ОВА, Джонсон, во время своего выступления отметил, что после возвращения в Великобританию снова будет настаивать на военной поддержке для нашего государства.

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