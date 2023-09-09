У компанії звичайних пасажирів: Борис Джонсон приїхав до Львова на Інтерсіті+

Цитата

“Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові”, - підписав світлини Садовий.

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Як повідомили в Укрзалізниці, "свою 5 подорож українським поїздом пан Борис вирішив провести в Інтерсіті+ в компанії звичайних пасажирів".

"Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!" - резюмували в УЗ.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що в Україну з неоголошеним візитом прибув колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та відвідав обласний центр реабілітаційної медицини.