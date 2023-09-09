В компании обычных пассажиров: Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во Львов, где его встретил городской голова Андрей Садовый. Соответствующие фото встречи опубликовал городской голова у себя в соцсетях, сообщает УНН.
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“Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове”, - подписал фотографии Садовый.
Добавим
Как сообщили в Укрзализныце, "свое 5 путешествие украинским поездом господин Борис решил провести в Интерсити+ в компании обычных пассажиров".
"Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!" - резюмировали в УЗ.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Украину с необъявленным визитом прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил областной центр реабилитационной медицины.