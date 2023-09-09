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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 63018 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 66796 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В компании обычных пассажиров: Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+

В компании обычных пассажиров: Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+

Киев • УНН

 • 844361 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во Львов, где его встретил городской голова Андрей Садовый. Соответствующие фото встречи опубликовал городской голова у себя в соцсетях, сообщает УНН.

Цитата

“Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове”, - подписал фотографии Садовый.

Добавим

Как сообщили в Укрзализныце, "свое 5 путешествие украинским поездом господин Борис решил провести в Интерсити+ в компании обычных пассажиров".

"Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!" - резюмировали в УЗ.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украину с необъявленным визитом прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил областной центр реабилитационной медицины. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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