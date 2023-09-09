В компании обычных пассажиров: Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+

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“Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове”, - подписал фотографии Садовый.

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Как сообщили в Укрзализныце, "свое 5 путешествие украинским поездом господин Борис решил провести в Интерсити+ в компании обычных пассажиров".

"Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!" - резюмировали в УЗ.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украину с необъявленным визитом прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил областной центр реабилитационной медицины.