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В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон

В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон

Київ • УНН

 • 3189834 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Україну з неоголошеним візитом прибув колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та відвідав обласний центр реабілітаційної медицини, повідомляє УНН.

Деталі

Джонсон разом із Зеленським сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Президент подякував Джонсону за його підтримку Україні.

«З перших годин повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну й допомагає захищатися від російської агресії. І зараз продовжує додавати Україні міжнародної підтримки. Дякую за твою енергію, друже», - йдеться у повідомленні Зеленського у Telegram.

Також Борис Джонсон відвідав Київський обласний центр реабілітаційної медицини. Він оглянув лікарню, побував у приміщеннях, де проводять ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти ще більше поранених бійців.

Своєю чергою, наші військові дякували колишньому прем'єр-міністру Великобританії за потужну особисту підтримку та усього британського народу.

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