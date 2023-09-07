Зеленський обговорив із Сунаком роботу “зернового коридору” і наголосив на необхідності посилення системи ППО Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Як повідомили в Офісі Президента, співрозмовники обговорили загрози для безпеки судноплавства в Чорному морі та відзначили важливість функціонування «зернового коридору» для світової продовольчої безпеки, передає УНН.
Як повідомили в ОП, Глава Української держави заявив про готовність продовжити експорт зерна альтернативними шляхами.
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«Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини», – наголосив Зеленський.
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Крім того, Президент України поінформував очільника британського уряду про ситуацію на полі бою, відзначивши потужну підтримку з боку Великої Британії.
Співрозмовники приділили увагу продовженню оборонної співпраці між двома країнами, зокрема можливій участі представників Великої Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени, додали в ОП.
Також Зеленський і Сунак відзначили початок роботи над двосторонніми безпековими документами в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України.
Президент і Прем’єр-міністр скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру.
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