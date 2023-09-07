Зеленский обсудил с Сунаком работу "зернового коридора" и отметил необходимость усиления системы ПВО Одесской области

Как сообщили в ОП, Глава Украинского государства заявил о готовности продолжить экспорт зерна альтернативными путями.

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«Украина уже трижды успешно продемонстрировала возможность экспорта зерна альтернативным маршрутом. Мы готовы делать это и в дальнейшем. Но, чтобы гарантировать безопасность судоходства, мы нуждаемся в помощи партнеров, в частности существенного усиления системы противовоздушной обороны Одесской области», – подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, Президент Украины проинформировал главу британского правительства о ситуации на поле боя, отметив мощную поддержку со стороны Великобритании.

Собеседники уделили внимание продолжению оборонного сотрудничества между двумя странами, в частности возможному участию представителей Великобритании в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине осенью, добавили в ОП.

Также Зеленский и Сунак отметили начало работы над двусторонними документами по безопасности в рамках Совместной декларации G7 по поддержке Украины.

Президент и Премьер-министр скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий, а также обсудили следующие шаги в подготовке Глобального саммита мира.

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