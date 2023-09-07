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Під час атаки на південь Одещини знищено 24 "шахеди" - Сили оборони Півдня

Під час атаки на південь Одещини знищено 24 "шахеди" - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 363938 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські військові в Одеській області уночі знищили 24 безпілотних літальних апарати типу "Shahed-131/136". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.

Цитата

«Протягом ночі ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я. По півдню Одещини було спрямовано кілька груп ударних дронів», - ідеться в повідомленні.

«Намаганню ворога посилювати тиск на регіон потужно протидіють Сили оборони - 24 безпілотних літальних апарати типу "Shahed-131/136" було знищено підрозділами протиповітряної оборони», - зазначається в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що цілями ворога залишаються припортова, сільськогосподарська та інша цивільна інфраструктура регіону. Влучанням пошкоджено елеватор, адмінбудівлі, складські приміщення, вантажні автомобілі. Один з водіїв отримав поранення, йому надано допомогу на місці.

Доповнення

Повітряні Сили уночі збили 25 "шахедів" із 33.

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