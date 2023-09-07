Повітряні Сили уночі збили 25 "шахедів" із 33
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українська ППО за ніч знищила 25 ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил, передає УНН.
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За інформацією, у ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим).
Усього зафіксовано пуски 33 “шахедів”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.
За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131.
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