Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.
Українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили
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- 4 склади боєприпасів,
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- 12 артилерійських засобів,
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- 2 пункти управління,
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- 1 зенітно-ракетний комплекс,
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- 1 станцію радіоелектронної боротьби,
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- 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.
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