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Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу – Генштаб

Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили

  • 4 склади боєприпасів,
  • 12 артилерійських засобів,
  • 2 пункти управління,
  • 1 зенітно-ракетний комплекс,
  • 1 станцію радіоелектронної боротьби,
  • 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

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