Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновений.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили
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- 4 склада боеприпасов,
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- 12 артиллерийских средств,
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- 2 пункта управления,
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- 1 зенитно-ракетный комплекс,
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- 1 станцию радиоэлектронной борьбы,
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- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
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