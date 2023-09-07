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ССО вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку

ССО вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Бійці Сил спеціальних операцій України знищили склад окупантів на Бахмутському напрямку на Донеччині. На складі зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», які окупанти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52. Про це повідомили у Командуванні ССО України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час ведення аеророзвідки, операторами ССО виявлено скупчення техніки та боєприпасів.

Після ідентифікації та візуального спостереження цілей, координати оперативно передано побратимам з артилерії.

В результаті скоординованих дій, артилерійськими засобами Сил оборони нанесено ураження по визначеним цілям.

Додамо

ССО показали, як "відмінусували" ворожу Д-30.

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