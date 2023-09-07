ССО вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку

Деталі

Зазначається, що під час ведення аеророзвідки, операторами ССО виявлено скупчення техніки та боєприпасів.

Після ідентифікації та візуального спостереження цілей, координати оперативно передано побратимам з артилерії.

В результаті скоординованих дій, артилерійськими засобами Сил оборони нанесено ураження по визначеним цілям.

Додамо

ССО показали, як "відмінусували" ворожу Д-30.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ССО розвінчали російський фейк про знищення військового катеру ЗСУ