ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении в Донецкой области. На складе хранились управляемые ракеты 9М127 «Вихрь», которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52. Об этом сообщили в Командовании ССО Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время ведения аэроразведки, операторами ССО обнаружено скопление техники и боеприпасов.
После идентификации и визуального наблюдения целей, координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии.
В результате скоординированных действий, артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям.
Добавим
ССО показали, как "отминусовали" вражескую Д-30.
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