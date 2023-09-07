ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении

Детали

Отмечается, что во время ведения аэроразведки, операторами ССО обнаружено скопление техники и боеприпасов.

После идентификации и визуального наблюдения целей, координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии.

В результате скоординированных действий, артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям.

Добавим

ССО показали, как "отминусовали" вражескую Д-30.

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