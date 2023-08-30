ССО розвінчали російський фейк про знищення військового катеру ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сили Спеціальних Операцій ЗС України заявили про чергове неправдиве повідомлення міноборони рф про нібито ліквідацію сьогодні військового катера ЗСУ з екіпажем в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ССО.
Деталі
Сьогодні міноборони рф заявило про те, що 30 серпня на схід від острова Зміїний в акваторії Чорного моря, екіпажем літака Су-30 морської авіації буцімто було знищено швидкохідний військовий катер ЗСУ з екіпажем.
В Силах Спеціальних Операцій ЗС України спростували цю інформацію. Також креативно вигадали, як би виглядало повідомлення ССО у стилі російського міноборони.
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«Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя.
Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку «Зірки смерті» та флоту галактичної імперії», - написали в ССО. Та зазначили, що такий самий сенс мають заяви росіян про знищення наших воїнів літаками у морі та багато інших.
В Силах Спеціальних Операцій попросили довіряти перевіреним джерелам інформації.
Доповнення
В ГУР України повідомляли, що у кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України.
Найближчим часом росія буде створювати нові фейки щодо “масової мобілізації” в Україні, “зневіри українських партнерів у можливості перемоги”, “ нерезультативного контрнаступу”, “тотальної корупції” та “прекрасного життя на окупованих територіях”.