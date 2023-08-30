ССО развенчали российский фейк об уничтожении военного катера ВСУ

Детали

Сегодня минобороны рф заявило о том, что 30 августа к востоку от острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации якобы был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем.

В Силах Специальных Операций ВС Украины опровергли эту информацию. Также креативно придумали, как бы выглядело сообщение ССО в стиле российского минобороны.

Цитата

«Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншилками совершили попытку десантирования на крымское побережье.

Противник осуществил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку «Звезды смерти» и флота галактической империи», - написали в ССО. И отметили, что такой же смысл имеют заявления россиян об уничтожении наших воинов самолетами в море и многие другие.

В Силах Специальных Операций попросили доверять проверенным источникам информации.

Дополнение

В ГУР Украины сообщали, что в кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины.

В ближайшее время россия будет создавать новые фейки о “массовой мобилизации” в Украине, “разочаровании украинских партнеров в возможности победы”, “ нерезультативном контрнаступлении”, “тотальной коррупции” и “прекрасной жизни на оккупированных территориях”.