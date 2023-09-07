Стали відомі наслідки нічної атаки на Одещину, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня.УНН. Унаслідок нічного нальоту «шахедів» на південь Одещини постраждала одна людина, пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Зазначається, що уночі упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.
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«Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля», — написав Кіпер.
Відомо, що постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.
Голова ОДА побажав йому якнайскорішого одужання.
На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.
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